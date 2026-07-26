Allegri: “De Bruyne? Le motivazioni le avrà. Per il mercato c’è tempo, mancano 35 giorni alla fine”

A Sky Sport dopo Napoli-Cararrese 2-0: "Siamo stati meglio in campo. Hojlund è un giocatore grosso come stazza fisica, ha bisogno di lavorare"

Allegri: “Carrarese buon test per quel che riguarda la condizione”

Allegri a Sky Sport dopo Napoli-Carrarese 2-0.

“Oggi buon test, soprattutto per quel che riguarda la condizione. Stavamo meglio in campo. Non abbiamo preso gol, ed è la cosa più importante. I ragazzi stanno lavorando bene. Ora stacchiamo due giorni, poi si va a Castel di Sangro dopodiché inizia la stagione.

“Sulle caratteristiche e qualità dei nostri giocatori, non ho nessun dubbio. Mi sono fatto un’idea molto più chiara vedendoli da vicino Hanno valori importanti, ci sono giocatori come Marianucci che è giovane che può assolutamente migliorare come tutti gli altri. Si può migliorare la condizione che il campionato è alle porte”.

Serve un difensore centrale?

“Al mercato come sempre ci pensa la società. Mancano 35 giorni alla fine del mercato. Ora credo sia fermo non solo e il ma quasi tutte ls squadre. Abbiamo altre tre amichevoli importanti, valuteremo con lucidità il da farsi”.

“Hojlund è un calciatore di grande stazza, ha bisogno di lavorare”

Lei ha avuto grandi centravanti. Hojlund ha 20 gol nelle gambe? E poi Lucca.

“Lucca l’ho visto poco si è fermato alla caviglia, oggi non ha giocato. Hojlund è un giocatore grosso come stazza fisica, ha bisogno di lavorare, come Anguissa, Rrahmani. Bisogna arrivare nelle migliori condizioni il 16 agosto quando riprenderemo dopo Castel di Sangro”.

È tornato in ritiro dopo 19 anni. Impressioni?

“Siamo stati benissimo, la temperatura ci ha consentito di lavorare nelle migliori condizioni, siamo stati circondati dall’affetto dei tifosi. È stata una bellissima esperienza. L’importante è lavorare bene, l’importante è arrivare nelle migliori condizioni prima di Genova. Ora rientreranno tutti gli altri calciatori.”

Meglio le tournée all’estero o i ritiri?

“Dipende dai punti di vista e dall’organizzazione. Se l’organizzazione è fatta bene, va bene tutto. Noi abbiamo lavorato bene”.

Il ds Manna è stato chiaro su Anguissa, Lukaku, De Bruyne. C’è bisogno di un confronto con De Bruyne?

Allegri: “Il giocatore tecnicamente è abbastanza bravo (è ovviamente ironico, ndr). Poi arriverà, le motivazioni ce le avrà. Abbiamo davanti una stagione importante, ci vuole una rosa all’altezza delle tre competizioni. C’è bisogno di voglia, disponibilità che ognuno di noi deve mettere a disposizione dell’altro. Dobbiamo essere bravi fino a marzo per rimanere in tutte e tre le competizioni”.