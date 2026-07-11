Caso Zaniolo, il giocatore ha presentato un certificato medico per non allenarsi: la Juventus osserva

Sky Sport ha riportato due notizie importanti, ovvero l'alta tensione tra Zaniolo e l'Udinese (il giocatore non si sta allenando con il resto dei compagni) ed il terzo colpo della Fiorentina: Alex Jimenez, ex Milan

Sembrava tutto fatto tra l’Udinese e Zaniolo (accostato nelle scorse settimane anche al Napoli) per continuare il matrimonio iniziato l’anno scorso, ma in queste ultime ore è riscoppiato il caso.

Zaniolo ha presentato un certificato medico: che tensione con l’Udinese

Come riportato dalla redazione di Sky Sport Italia, il calciatore non si sta allenando con il resto dei compagni al centro sportivo Dino Bruseschi. Zaniolo avrebbe presentato un certificato medico per colpa di alcuni problemi fisici che si sarebbero presentati nei giorni scorsi.

Questa mossa del calciatore, di fatto, potrebbe aumentare la tensione tra le parti. Tutto sembrava fatto dopo l’accordo raggiunto sullo stipendio di Zaniolo, passato da 1,2 milioni a 1.8 milioni di euro. Mentre l’Udinese, almeno per il momento, non ha preso posizione. Spettatrice interessata a questa vicenda, come scritto da Tuttosport, è la Juventus, che nei giorni scorsi ha avuto un contatto telefonico con l’agente dell’ex Roma, ovvero Claudio Vigorelli.

Altro colpo della Fiorentina: preso Alex Jimenez

Se in casa Udinese c’è della tensione a causa di Zaniolo, in casa Fiorentina c’è un grandissimo entusiasmo. Dopo Dragusin ed Atta, il club viola ha chiuso un altro colpo: Alex Jimenez. L’ex Milan, ma di proprietà del Bournemouth, sta effettuando le visite mediche di rito.

Alex Jimenez, dunque, sarà un giocatore della Fiorentina almeno per una stagione, visto che è stato preso in prestito con un diritto di riscatto fissato a 20 milioni di euro. Dopo la sofferenza dell’anno scorso, per i tifosi della squadra viola ci sono tutte le premesse di un’annata completamente diversa.