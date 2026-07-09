Paratici sta facendo grande la Fiorentina: prima Dragusin, ora Atta

Due grandi colpi del ds viola, che 2 mesi fa consigliammo al Napoli. Romano: "Operazione condotta da Pozzo e Paratici. Base fissa da 30 milioni di euro. In aggiunta, bonus e percentuale sulla futura rivendita"

Noi l’avevamo detto il 9 maggio: Fabio Paratici è un grande intenditore di calcio e avrebbe sicuramente fatto bene a Napoli. Perciò lo consigliavamo a De Laurentiis. Ecco, alla Fiorentina sta dimostrando ancora una volta le sue capacità: tre colpi uno dietro l’altro per ricostruire un club che fino a qualche mese fa sembrava in procinto di affondare.

La Fiorentina chiude per Atta

Spiega Romano:

“Arthur Atta è della Fiorentina, accordo tra club e via libera dell’Udinese. Operazione condotta direttamente dal presidente Pozzo con Fabio Paratici. Base fissa da 30 milioni di euro. In aggiunta, bonus e percentuale sulla futura rivendita.”

Chissà se così si raggiungono i 40 che furono richiesti al Napoli.

Gli altri colpi di Paratici

Atta fa il paio con Dragusin, preso dal Tottenham in prestito oneroso a 1,5 milioni di euro con obbligo di riscatto fissato a 17,5 milioni, e con Viery Fernandes, classe 2005 del Grêmio, preso a titolo definitivo per 15 milioni di euro più 2 di bonus.

Insomma, sembra proprio che scampata la retrocessione, la Fiorentina inizi a fare sul serio.