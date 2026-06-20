Zaniolo, il Napoli ha chiesto informazioni ma la Lazio spinge di più: Gila può sbloccare tutto?

La Gazzetta dello Sport ha riportato l'interesssamento del Napoli per Zaniolo, ma è la Lazio che punta fortemente sul giocatore italiano. Gila al club partenopeo potrebbe sbloccare tutto

Il Napoli continua a forzare per cercare di chiudere per l’arrivo di Mario Gila, ma il club partenopeo è legato alla Lazio anche per quanto riguarda un altro calciatore: Nicolò Zaniolo.

Calciomercato, il Napoli ha chiesto informazioni per Zaniolo

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il Napoli ha chiesto informazioni per il giocatore appena riscattato dall’Udinese. Tuttavia, l’ex Roma ed il club friulano ancora devono trovare un accordo sullo stipendio. Zaniolo (che al Galatasaray percepiva 3 milioni) infatti vorrebbe passare dagli attuali 1,2 milioni all’anno fino al 2029 a 2 milioni di euro (come gli era stato inizialmente promesso dal club bianconero).

Di questo stallo potrebbe approfittare sia il Napoli che, soprattutto, la Lazio. Gennaro Gattuso starebbe infatti spingendo moltissimo per arrivare ad acquisire le prestazioni a titolo definitivo. Anche se il club capitolino dovrebbe superare i rigidissimi paletti del mercato a saldo zero.

Gila al Napoli potrebbe sbloccare Zaniolo alla Lazio?

Il Napoli, dunque, ha chiesto informazioni per Zaniolo, ma la Lazio è il club che sta spingendo di più. Lotito potrebbe sbloccare il tutto tramite una cessione, forse proprio quella di Gila al club partenopeo.

L’Udinese, che non ha messo in vendita il giocatore, comunque non dovrebbe dare il via libera all’operazione per non meno di 18 milioni. Anche perché il Galatasaray ha il diritto al 50% sulla futura rivendita. Nelle prossime settimane, di fatto, ci saranno sicuramente delle novità importanti su queste due trattative di calciomercato.