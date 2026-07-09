Il grande mistero Zeballos e una domanda: ma chi è? Perché deve prenderlo il Napoli?

Zeballos, un lungo elenco di infortuni

Exequeil Zeballos, anni 24 compiuti ad aprile, se abbiamo ben capito esterno d’attacco del Boca Juniors. Zero presenze nella Nazionale argentina. Nel torneo di apertura del 2026 vanta 7 presenze, 1 rete, 3 assist e 457 minuti giocati.

Inquietante per noi e dolorosa per lui la cronistoria degli infortuni documentata da Transfermarkt. Poverino, ha subito una rottura parziale del crociato, si è rotto la tibia. Insomma una carriera tormentata dalla sfortuna. Forse anche per questo non ha sfondato. Ci dispiace per carità ma non vediamo come possa fare al caso del Napoli.

Un tam tam continuo

Da giorni, da settimane l’ala argentina è accostata al Napoli. In maniera frenetica. E ansiogena. Ufficialmente – leggiamo sempre da Transfermarkt – non ha un procuratore. Ma il suo entourage pare molto attivo. Forse troppo. Avrebbe rifiutato offerte dalla Spagna, dalla Germania, dalla Russia. Tutto questo perché aspetta il Napoli. Ma fino a quando aspetterà il Napoli? E soprattutto: ma perché aspetta il Napoli? Non capiamo perché il club azzurro debba avere tutta questa ansia di accaparrarsi un calciatore che a 24 anni vanta presenze solo nella Nazionale argentina argentina under 16 e under 17. Sarà stato certamente sottostimato in patria, non discutiamo. Ostacolato dalla mala sorte. Ma è andata così e non comprendiamo come mai il club di De Laurentiis – che deve sistemare oltre venti calciatori in rosa – debba affannarsi per l’argentino. Che non sappiamo perché, ci fa tornare in mente il mitico Chavez della scuderia lavezziana (googhelate gente, googhelate).

Le ultime notizie lo danno in rottura col Boca ma il Napoli deve affettarsi. Ma perché?

Peraltro è proprio di oggi la notizia che Allegri ha la tentazione di proseguire con il centrocampo dei presunti magnifici quattro: Anguissa, De Bruyne, Lobotka, McTominay. Le strade del mercato sono infinite e imprescrutabili ma noi ci sentiamo di fare i nostri migliori auguri a Zeballos, nella speranza che dalla Germania, dalla Liga, o dalla Francia, possa arrivare un’offerta alla sua altezza. Gli auguriamo il meglio. Al momento, il Napoli deve tagliare, sforbiciare, valorizzare chi già c’è. La valigia degli esterni è stracolma, torna anche Lang. Zeballos può attendere. All’infinito e oltre.