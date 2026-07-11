Calciomercato Napoli, pronta un’altra cessione: Ambrosino torna al Modena
Come riportato da Nicolò Schira, Ambrosino tornerà al Modena. Ecco tutti i dettagli dell'affare
Manca meno di una settimana all’inizio del ritiro del Napoli a Dimaro. L’obiettivo degli azzurri è quello di arrivare in Trentino con più di qualche calciatore in meno, vista la necessità di sfoltire la rosa. Tra i giocatori vicini alla cessione bisogna sicuramente inserire Giuseppe Ambrosino.
Napoli, Ambrosino torna al Modena: i dettagli della trattativa
L’attaccante nato a Procida è infatti in procinto di tornare al Modena. A riportarlo, tramite un tweet pubblicato sul proprio profilo ufficiale di X, è il giornalista esperto di calciomercato Nicolò Schira:
” È previsto un incontro la prossima settimana per chiudere l’operazione che porterà Giuseppe Ambrosino dal Napoli al Modena in prestito con diritto di riscatto, che diventerà obbligo in caso di promozione del Modena in Serie A. Contratto fino al 2031 (1+4)”.
Giuseppe Ambrosino, dunque, tornerà a giocare nel Modena, dopo averci trascorso la seconda parte della stagione scorsa. Ambrosino in sei mesi trascorsi nel team gialloblù, allenato da Sottil, ha segnato 2 gol in 15 partite giocate.
🚨 Excl. – Expected a meeting next week to close Giuseppe #Ambrosino’s deal to #Modena from #Napoli on loan with the option to buy, which will become an obligation if Modena arrive in Serie A. Contract until 2031 (1+4). #transfers https://t.co/QLmD54RqyT
— Nicolò Schira (@NicoSchira) July 11, 2026