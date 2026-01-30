Napoli, Ambrosino al Modena in prestito fino a fine stagione

Giuseppe Ambrosino andrà in prestito al Modena fino a fine stagione, in Serie B. Per l’attaccante del Napoli c’erano cinque club interessati, ma la squadra emiliana ha superato la concorrenza delle dirette avversarie.

Come riportato da Sky Sport:

Fatta per Ambrosino dal Napoli: arriva al Modena in prestito secco. Superata la concorrenza di altri 5 club.

Doveva approdare al Venezia in prestito per sei mesi (che sarebbero diventati diciotto se il club fosse salito in Serie A), ma è saltato tutto nel momento in cui la società e Antonio Conte hanno deciso di trattenerlo visti i partenti Lucca e Lang. Ora l’affare si è sbloccato, ma per un altro club di B, dove il centravanti cresciuto nel club azzurro riuscirà a trovare sicuramente più spazio.