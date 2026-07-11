Vergara, lunedì il nuovo faccia a faccia: De Laurentiis e Giuffredi riprovano col rinnovo (e Allegri fa il tifo)

La telenovela sul rinnovo di Vergara ha una nuova data: lunedì. Come racconta il Corriere dello Sport, Aurelio De Laurentiis e Mario Giuffredi — agente, tra gli altri, di Antonio Vergara — si incontreranno di nuovo per discutere il prolungamento del talento azzurro. Un appuntamento necessario dopo che la trattativa si era arenata mercoledì, con le parti che non avevano trovato l’accordo a un passo dal raduno.

Vergara, il rinnovo alla vigilia della presentazione di Allegri

Il timing non è casuale. Il summit andrà in scena proprio alla vigilia della presentazione di Massimiliano Allegri, l’allenatore che sul ragazzo cresciuto in casa ed esploso la scorsa stagione vuole puntare forte. Non un dettaglio, perché la volontà tecnica pesa: il club, del resto, si è già mosso da posizione di forza, avendo rifiutato due offerte per cederlo, una delle quali da 25 milioni dell’Atalanta.

Il nodo, semmai, è di riconoscimento. Vergara aveva già rinnovato una prima volta lo scorso ottobre, fino al 2030 e con un ingaggio superiore. Ma allora aveva uno status totalmente diverso da quello di oggi: nel frattempo è diventato un profilo su cui si muove il grande mercato, e a quel contratto — appena firmato — le cifre e le gerarchie stanno già strette.

Il messaggio di Giuffredi e la posta in gioco

È il cuore della partita. L’entourage vuole un accordo che fotografi la nuova dimensione del giocatore; il Napoli vuole blindarlo senza farsi dettare i tempi. La linea dell’agente, d’altronde, è nota: “Se Vergara va via da Napoli, sarà una scelta del club”, aveva avvertito Giuffredi. Tradotto: la palla è nelle mani della società, che però ha già chiarito — respingendo gli assalti — di non volerlo vendere. Lunedì, con Allegri pronto a metterlo al centro del progetto, le parti proveranno a ricucire. La sensazione è che la volontà di tutti sia la stessa: trovare la quadra e ripartire insieme.