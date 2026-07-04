Calciomercato Napoli, dalla Turchia torna il nome di Garnacho: il Chelsea chiede più di 40 milioni (aspetta e spera)

È bello il calciomercato. Bello e impossibile. Si può dire di tutto e il contrario di tutto. Il Napoli si è visto sfilare davanti gli occhi Gila e Khalili. Ma non ha altra scelta. Deve prima vendere e poi, forse, potrà acquistare. C’è da capire che rosa ha a disposizione Allegri.

Dalla Turchia torna il nome impossibile di Alejandro Garnacho.

Napoli ancora interessato a Garnacho: le ultime

Come riportato dal giornalista turco Ekrem Konur, giornalista turco ed esperto di calciomercato, il Napoli sarebbe ancora interessato all’argentino per rafforzare le proprie corsie offensive. Il Chelsea potrebbe dire sì ad un’offerta di 40 milioni di sterline (ovvero poco più di 46 milioni di euro).

Il Napoli potrebbe sfruttare il fatto che Garnacho non si trovi bene nei ‘Blues‘, visto che ha giocato davvero poco nella stagione scorsa. C’è da dire che, come visto già con Gila ed Khalaili e ripetuto dallo stesso Giovanni Manna, il club partenopeo deve vendere qualche giocatore prima di poter investire una cifra del genere per l’attaccante esterno, il quale è seguito anche dal River Plate.

Il Napoli e Garnacho si stavano già sposando a gennaio del 2025 per il dopo Kvaratskhelia

Quello tra il Napoli e Garnacho è un possibile matrimonio che, praticamente, torna in quasi tutte le sessioni di calciomercato. La vera volta in cui fu vicino l’arrivo dell’argentino è nel gennaio del 2025, ovvero quando Manna l’aveva individuato come sostituto di Kvaratskhelia, appena trasferitosi al PSG.

L’affare con il Manchester United poi non andò in porto ed il Napoli prese all’ultimo giorno di mercato Okafor in prestito dal Milan. Conte poi riuscì comunque a vincere lo scudetto anche senza il sostituto di Khvicha Kvaratskhelia. Il tecnico salentino dimostrò in quell’occasione ancora una volta tutta la sua bravura , anche cambiando modulo più di una volta: dalla difesa a tre alla coppa d’attacco formta da Lukaku e Raspadori.