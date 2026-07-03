Il Napoli non si è potuto muovere per Gila, deve prima effettuare delle uscite (Pedullà)

Su YouTube: "Quando non ti puoi muovere paghi le grandi e dispendiose operazioni che hai fatto in passato. Quindi il Milan ha agito e ha messo la freccia ed è vicino al traguardo".

Alfredo Pedullà svela quanto accaduto per portare al Milan Mario Gila, che sembrava un possibile nuovo innesto del Napoli.

Il sorpasso del Milan sul Napoli per Gila

Il giornalista ha dichiarato sul suo canale YouTube:

“Gila ha raggiunto un accordo che io sappia superiore ai 4 milioni di ingaggio più bonus per sfondare quota 5 milioni. Il Napoli gli aveva offerto una cifra leggermente sotto i 4 milioni, ma siamo sempre lì. Ma il Napoli non si è potuto muovere. È il discorso che vale per Khalaili, perché deve fare delle uscite e quando non ti puoi muovere non puoi dare la colpa a nessuno perché paghi le grandi e dispendiose operazioni che hai fatto in passato. Quindi il Milan ha agito e ha messo la freccia ed è vicino al traguardo“.