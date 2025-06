Napoli, Garnacho costa troppo: un’alternativa più economica può essere Openda del Lipsia

Il Napoli sta cercando il sostituto di Khvicha Kvaratskhelia in questa sessione di mercato estiva; il georgiano ha lasciato gli azzurri nel mercato di gennaio per approdare al Psg, ma in effetti non è mai stato realmente sostituito. Se dapprima il Napoli si era mosso su Alejandro Garnacho, la trattativa appare complicata per l’alto prezzo che chiede il Manchester United.

Per questo motivo, gli azzurri stanno valutando delle alternative. Tra queste pare esserci Openda del Lipsia, secondo quanto riportato dal giornalista turco Ekrem Konur su X:

Loïs Openda appare come un’alternativa economica a Garnacho per il Napoli. L’attaccante belga potrebbe lasciare il Lipsia, che lo valuta a oltre 60 milioni di euro. Anche Juventus e Milan lo stanno monitorando da vicino.

— Ekrem KONUR (@Ekremkonur) June 14, 2025