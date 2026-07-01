Manna a Milano per gli esuberi e il primo colpo di Allegri: il Besiktas piomba su Milinkovic-Savic

l ds del Napoli è al lavoro per sfoltire la rosa e regalare il primo rinforzo al nuovo allenatore. Intanto dalla Turchia arriva una richiesta per la porta: i turchi hanno chiesto informazioni sul serbo e su Okoye dell'Udinese.

Il mercato del Napoli entra nel vivo, e a muoversi è Giovanni Manna. Il direttore sportivo azzurro è a Milano in queste ore per piazzare i diversi esuberi e, insieme, provare a regalare il primo colpo a Max Allegri. Lo riferisce Nicolò Schira, giornalista esperto di mercato, in un aggiornamento sul suo profilo X. Ed è sempre Schira ad aggiungere il retroscena sulla porta: sul serbo Vanja Milinkovic-Savic è piombato il Besiktas.

Napoli, il Besiktas chiede Milinkovic-Savic

“Giovanni Manna in azione a Milano in queste ore: Napoli al lavoro per piazzare i diversi esuberi e regalare il primo colpo a Max Allegri“, scrive Schira. “Intanto il Besiktas ha chiesto informazioni su Maduka Okoye dell’Udinese e Vanja Milinkovic-Savic per il ruolo di portiere”.

Giovanni #Manna in azione a Milano in queste ore: #Napoli al lavoro per piazzare i diversi esuberi e regalare il primo colpo a Max #Allegri. #calciomercato — Nicolò Schira (@NicoSchira) July 1, 2026

Il club turco, dunque, cerca un estremo difensore e ha messo nel mirino due nomi del nostro campionato, tra cui il portiere azzurro. Una pista che si aggiunge a quelle già emerse: non è la prima volta che si racconta di due club esteri su Milinkovic-Savic, con la destinazione Arabia Saudita sullo sfondo.

La porta del Napoli e le scelte di Allegri

L’interesse turco incrocia un tema aperto in casa Napoli: quello della porta. Da settimane si parla di una possibile rivoluzione tra i pali, con la partenza sia di Meret che di Milinkovic-Savic, anche se le indicazioni sul nuovo corso raccontano che Allegri preferirebbe Meret. Una cessione del serbo, magari all’estero, libererebbe spazio e risorse per il mercato in entrata. Non a caso, il primo obiettivo di Manna è proprio smaltire gli esuberi: la premessa necessaria per consegnare ad Allegri la squadra che ha in mente.