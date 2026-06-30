Cajuste-Genoa, il Napoli spera

Gli acquisti della sessione estiva del 2023 sono catalogabili come puntata di “X Files”: oggetti strani, non identificati, approdati a Castel Volturno e volati via in meno di una stagione. Lindstrom, Cajuste, Natan… ma ci sono stati davvero? Sembra proprio di sì, e adesso per il secondo anno consecutivo, tolto Natan, toccherà trovare loro una sistemazione. Il Genoa, chissà, memore del gemellaggio, ha posto le sue mire su Jens Cajuste di ritorno dal’Ipswich Town. Ne parlano Fabrizio Romano e Pedullà.

Il Genoa su Cajuste

Riporta Romano:

“Jens Cajuste è in uscita dal Napoli e si è informato il Genoa in queste ore. Lo svedese non è stato riscattato dall’Ipswich Town e valuta proposte, il Genoa è interessato.”

Mentre ieri, su X, Pedullà ha parlato di un incontro che sarebbe dovuto avvenire nella serata di ieri:

“Esclusiva: incontro in serata, il Genoa resta fortemente interessato al centrocampista Cajuste del Napoli”

Sperando di riuscire a piazzarlo, perché senza uscite probabilmente le entrate saranno poche. Parole e musica di Giovanni Manna.

Le parole di Manna

A SportItalia:

“Pensiamo di avere una rosa abbondante. Il Napoli ha due portieri titolari, due terzini destri, cinque difensori centrali, tre terzini sinistri, sei centrocampisti, due esterni destri, due sinistri, quattro attaccanti, più Rao, che è un giovane di grande prospettiva, più Hasa che rientra dalla Carrarese, oltre ai giovani che sono in prestito. Se esce uno, allora potrà entrare qualcuno. Ma se non esce nessuno, non entrerà nessuno”.