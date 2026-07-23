“Lucca starà fuori un paio di settimane”, l’annuncio di Manna: “Sta a lui dimostrare di essere da Napoli”
L'annuncio del direttore sportivo in conferenza: "Per me ha doti importanti, deve migliorare alcuni aspetti. Lui lo sa, dipende da lui"
Il direttore sportivo Giovanni Manna annuncia che Lorenzo Lucca starà fuori un paio di settimane per la distorsione alla caviglia che ha subito ieri nel finale dell’amichevole persa 3-1 contro l’Arezzo.
“Lucca è un ragazzo che ha tante cose, ha doti importanti. Sicuramente ci sono degli aspetti che lui deve migliorare e lo sa. Sta a lui di dimostrare di valere la maglia del Napoli.
Lo abbiamo pagato tanto, ma aveva segnato 14 gol con l’Udinese, era il vice di Kean in Nazionale. Piccoli è stato pagato quasi la stessa cifra e aveva segnato meno di lui.
Poi il mercato è strano e può succedere di tutto, ieri si è fatto male e starà fuori un paio di settimane”.