Binaghi la tocca piano: “A che ora gioca stasera l’Italia? Io ero distratto da Wimbledon e non sono riuscito a seguirla”

Al Tg3: "Calcio italiano? La ricetta è radere al suolo tutto: cacciare tutti e ricominciare da zero. La strada è lunga, ma Malagò è sempre stato una persona fortunata"

Alle volte certi sfottò sono così ben congegnati che non resta che dire: touché. Quando poi tale sfottò arriva da una figura istituzionale, è ancora meglio. Angelo Binaghi, presidente della Fitp, non ha lanciato una semplice frecciata alla Nazionale italiana, ha buttato proprio l’arco con tanto di faretra. Le sue parole al Tg3.

Le parole di Binaghi

Direi missione compiuta a tutto tondo, non solo perché abbiamo avuto una vittoria strepitosa con Sinner, ma anche perché Cobolli e Paolini hanno fatto ottimi risultati“.

Poi, la bomba:

“A che ora gioca stasera l’Italia? Io ero distratto da Wimbledon e non sono riuscito a seguirla“.

Su Malagò

Non è mancato un commento su Malagò, neo presidente della Figc:

“Malagò non ha assolutamente bisogno di consigli, tanto lui fa esattamente il contrario di quello che faccio io, dalla a alla z. Gli faccio tanti auguri perché credo che serva a tutti quanti, agli altri sport e al paese in generale, che il calcio vada meno peggio rispetto ad adesso. La strada è lunga, ma lui è sempre stata una persona fortunata”

Sul calcio italiano:

“La ricetta è radere al suolo tutto: cacciare tutti e ricominciare da zero, capovolgendo quelli che erano i pilastri fondanti di una federazione che non produceva più niente“.