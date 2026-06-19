Il Corsport: "Allegri ha avuto a che fare con Nesta, Chiellini e Thiago Silva. Con lui al comando, Buongiorno, può consacrarsi definitivamente"

Okay Gila, che potrebbe essere un acquisto sensato (considerando anche che è in scadenza), ma ciò non toglie che il pacchetto arretrato del Napoli abbia già un notevole spessore. Tolto Rrahmani, che è una certezza assoluta, Allegri ha intenzione di valorizzare appieno Buongiorno, acquistato dal Napoli per 40 milioni di euro e autore di una prima stagione entusiasmante e di una seconda in chiaroscuro. Max sa come si fa. Il punto di Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport.

Allegri in missione Buongiorno

Si legge sul Corsport:

“La sua prima para­bola napo­le­tana è stata di puro spes­sore, men­tre la seconda ha regi­strato luci e ombre. Capita. E accade soprat­tutto nei momenti di dif­fi­coltà col­let­tiva: nell’annata scu­detto la difesa del Napoli è risul­tata la migliore dei cin­que cam­pio­nati top d’Europa per numero di gol incas­sati, men­tre quella appena con­clusa è stata for­te­mente con­di­zio­nata dagli infor­tuni e da con­ti­nui cam­bia­menti d’assetto.

La cop­pia blin­data del 4-3-3, Rrah­mani-Buon­giorno, è andata in scena pochis­sime volte per­ché Amir ha col­le­zio­nato pro­blemi su pro­blemi e da novem­bre Conte ha virato verso il 3-42-1, ma quella che verrà dovrebbe essere la sta­gione del ritorno della linea a quat­tro e Alle­gri crede cie­ca­mente in Ales­san­dro. Lo stima, lo segue da tempo e ora pro­verà a ripor­tarlo subito sui livelli migliori.”

Un patrimonio da valorizzare

Come detto, il Napoli versò 40 milioni di euro nelle casse del Torino nell’estate 2024 e non si può pensare di sbolognarlo così a cuor leggero. Quest’anno, ricorda il Corriere, Alessandro ha messo a segno 42 presenze complessive, di cui 33 in Serie A e 7 in Champions. Paradossalmente, pur con una qualità di gioco inferiori, questa sua seconda stagione è stata caratterizzata da maggiore continuità fisica. Nella stagione del tricolore aveva fatto registrare 23 presenze.

Infine il CorSport ricorda che un uomo che ha avuto a che fare con Nesta, Chiellini e Thiago Silva non può che fare il bene del centrale piemontese. Ci si aspetta la sua consacrazione, con Max che è a portata di mano.