Allegri aggiustatutto: oltre De Bruyne, dovrà rilanciare anche Buongiorno
Il Corsport: "Allegri ha avuto a che fare con Nesta, Chiellini e Thiago Silva. Con lui al comando, Buongiorno, può consacrarsi definitivamente"
Okay Gila, che potrebbe essere un acquisto sensato (considerando anche che è in scadenza), ma ciò non toglie che il pacchetto arretrato del Napoli abbia già un notevole spessore. Tolto Rrahmani, che è una certezza assoluta, Allegri ha intenzione di valorizzare appieno Buongiorno, acquistato dal Napoli per 40 milioni di euro e autore di una prima stagione entusiasmante e di una seconda in chiaroscuro. Max sa come si fa. Il punto di Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport.
Allegri in missione Buongiorno
Si legge sul Corsport:
“La sua prima parabola napoletana è stata di puro spessore, mentre la seconda ha registrato luci e ombre. Capita. E accade soprattutto nei momenti di difficoltà collettiva: nell’annata scudetto la difesa del Napoli è risultata la migliore dei cinque campionati top d’Europa per numero di gol incassati, mentre quella appena conclusa è stata fortemente condizionata dagli infortuni e da continui cambiamenti d’assetto.
La coppia blindata del 4-3-3, Rrahmani-Buongiorno, è andata in scena pochissime volte perché Amir ha collezionato problemi su problemi e da novembre Conte ha virato verso il 3-42-1, ma quella che verrà dovrebbe essere la stagione del ritorno della linea a quattro e Allegri crede ciecamente in Alessandro. Lo stima, lo segue da tempo e ora proverà a riportarlo subito sui livelli migliori.”
Un patrimonio da valorizzare
Come detto, il Napoli versò 40 milioni di euro nelle casse del Torino nell’estate 2024 e non si può pensare di sbolognarlo così a cuor leggero. Quest’anno, ricorda il Corriere, Alessandro ha messo a segno 42 presenze complessive, di cui 33 in Serie A e 7 in Champions. Paradossalmente, pur con una qualità di gioco inferiori, questa sua seconda stagione è stata caratterizzata da maggiore continuità fisica. Nella stagione del tricolore aveva fatto registrare 23 presenze.
Infine il CorSport ricorda che un uomo che ha avuto a che fare con Nesta, Chiellini e Thiago Silva non può che fare il bene del centrale piemontese. Ci si aspetta la sua consacrazione, con Max che è a portata di mano.