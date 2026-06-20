Fiorentina, idea Lang in prestito: serve il via libera di Allegri

La Nazione: "È una situazione da monitorare attentamente. Paratici e Manna ne hanno già parlato"

Tra tutti i calciatori che torneranno dai prestiti, Noa Lang rappresenta un caso piuttosto particolare. Pagato 25 milioni di euro, non ha mai trovato il giusto feeling con Conte ed è stato ceduto in prestito al Galatasaray, che ha però deciso di rimandarlo indietro. L’olandese vorrebbe imporsi al Napoli, ma Allegri (che dovrebbe firmare a breve) ha tutta l’intenzione di valutarlo. Nel frattempo però la Fiorentina ci sta facendo un pensierino. Il punto di Giampaolo Marchini e Alessandro Latini su La Nazione.

Fiorentina su Lang: i dettagli

Riporta La Nazione:

“Lang è reduce da un prestito al Galatasaray nella seconda parte di stagione e la Fiorentina punta a ripetere l’operazione. Difficile, se non impossibile, prenderlo a titolo definitivo: il club azzurro lo ha pagato 25 milioni al Psv soltanto dodici mesi fa. Ma è una situazione da monitorare attentamente. Paratici e Manna ne hanno già parlato. Se Allegri dovesse dare il via libera nelle prossime settimane, l’opzione viola diventerebbe concreta.”

Su Dodo

Infine, per quanto riguarda la questione Dodo, accostato al Napoli nelle ultime settimane, se ne potrebbe parlare proprio nell’ambito del discorso per l’olandese. La valutazione per il brasiliano è di 15 milioni di euro, con la Roma che ora sembra più defilata. Situazione da monitorare nelle prossime settimane