Al-Hilal su Beukema, gli arabi hanno chiesto informazioni al Napoli

L’Al-Hilal ha chiesto informazioni al Napoli per Sam Beukema. A riportare la notizia è Nicolò Schira.

Beukema obiettivo dell’Al Hilal

Secondo quanto scritto dal giornalista su X, il club arabo allenato da Simone Inzaghi avrebbe iniziato ad effettuare un sondaggio per capire la fattibilità dell’operazione.

Il Napoli lo pagò 30 milioni la scorsa estate

Il difensore olandese arrivò dal Bologna nell’estate 2025 per 30 milioni di euro, totalizzando 32 presenze in tutte le competizioni, con due gol realizzati in campionato.

Tuttavia, non è mai riuscito a rendere per la cifra per cui è stato pagato. E gli azzurri potrebbero dunque cercare di puntare su un altro centrale la prossima stagione.

Gli azzurri rinnovano il reparto difensivo

Al momento chi ha la certezza di restare a Napoli nel reparto di difensori centrali è solo Amir Rrahmani; con Juan Jesus che ha lasciato il club a parametro zero, Luca Marianucci che tornerà dal prestito al Torino (e potrebbe ripartire nuovamente in prestito), Alessandro Buongiorno che ha alle spalle una stagione non molto soddisfacente, gli azzurri potrebbero tornare a rinnovare il reparto di difesa.

Anche per Sam Beukema è in dubbio la sua permanenza. Rientrerà dal prestito al Villarreal Rafa Marin e sarà valutato in ritiro. Intanto, il Napoli continua a far pressing su Mario Gila.

Sarà lo spagnolo della Lazio a sostituire l’olandese ex Bologna? Staremo a vedere.