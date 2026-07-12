Adeyemi, inseguito dal Napoli nel 2025, ora firmerà col Barcellona per 22 milioni (più bonus)
Il Borussia Dortmund aveva chiesto 40 milioni al Napoli nell'inverno 2025, poi gli azzurri virarono su altri nomi. Il Barça lo ha pagato circa 30 milioni, inclusi i bonus.
Adeyemi alla fine è andato via da Dortmund, per firmare col Barcellona
C’è stato un tempo non molto lontano in cui Karim Adeyemi era vicino a vestire la maglia del Napoli. Il Borussia Dortmund aveva chiesto 40 milioni al Napoli nell’inverno 2025, con il contratto in scadenza del giocatore a giugno 2027. Gli azzurri, poi, si erano tirati indietro per puntare su altri ruoli. Ora, questione di giorni, Adeyemi firmerà e sosterrà le visite mediche col Barcellona.
I catalani lo hanno acquistato per 22 milioni + 7 milioni di bonus (cifre riportate da Fabrizio Romano), dunque quasi 30 milioni complessivi, dieci milioni in meno di quanto richiesto al Napoli un anno e mezzo fa. L’esperto di mercato ha confermato che l’esterno tedesco sosterrà le visite mediche la settimana prossima.
Adeyemi non ha disputato i Mondiali con la Germania e in questa stagione ha segnato 10 gol e fornito 6 assist in 39 presenze in tutte le competizioni; tra questi, tre reti in Champions League, di cui una contro Juventus e Atalanta, mentre l’altra è arrivata col Villarreal.
Firmerà un contratto fino al 2031 con il Barcellona. Chissà se col tempo, per il Napoli, si rivelerà un rimpianto.