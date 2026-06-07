Vlahovic, contatti avviati con il Chelsea: Dusan chiede 8 milioni d’ingaggio

Caughtoffside scrive che sull'attaccante serbo ci sono anche Newcastle, Tottenham e Manchester United. Alla Juventus ha rifiutato l'offerta da 6,5 milioni di euro

Il Napoli è alla ricerca di un nuovo attaccante visto che, nei piani del club, Lukaku dovrebbe dire addio ai colori azzurri. Romelu però ha ancora un anno di contratto. Quindi è tutto da stabilire. Nei giorni scorsi si è parlato anche di Dusan Vlahovic che il prossimo 1° luglio si svincolerà dalla Juventus. Ma sul serbo c’è anche il Chelsea di Xabi Alonso.

Il Chelsea è forte su Vlahovic: le ultime

Come riportato dalla redazione del media inglese Caughtoffside.com, i dirigenti del club inglese avrebbero avuto già dei contatti con l’entourage di Dusan Vlahovic. Non c’è solo il Chelsea, anche Newcastle, Tottenham e Manchester United.

Per la corsa a Vlahovic, dunque, il Napoli è decisamente in quarta fila, se non quinta. Anche perché il serbo ha lasciato la ‘Vecchia Signora’ proprio per un ingaggio che, al netto di pochissime eccezioni, è fuori portata per il campionato di Serie A. La Juventus aveva proposto un rinnovo a 6,5 milioni di euro, mentre l’ex viola continuerebbe a pretendere una cifra molto vicina intorno agli 8 milioni più bonus che ha percepito fino adesso.

Calciomercato Napoli, la priorità di Manna è il centrocampo

Il Napoli monitora sì Vlahovic, ma sicuramente altre priorità. La prima è ovviamente quella dell’annuncio di Massimiliano Allegri come nuovo allenatore, mentre sulla questione ‘parco giocatori’ continua a regnare sovrana la questione centrocampo. Diversi big azzurri sono infatti in procinto di partire: soprattutto Anguissa, ma anche De Bruyne potrebbe andar via.

Per Lobotka, invece, si prospetta ancora un’altro anno con la maglia azzurra. Anche perché Billy Gilmour dovrebbe tornare a pieno regime dall’infortunio subito con la sua Scozia solo per il ritiro di Castel di Sangro.