Vlahovic, il Napoli ha già bussato alla porta di papà Milos: ma Bayern, Atletico e Chelsea sono più ghiotte

Vlahovic al Napoli è una pista già aperta: secondo Tuttosport gli azzurri hanno "già bussato da papà Milos", l'agente-padre del serbo.

L’idea Vlahovic al Napoli non è un’esercitazione da social: è un contatto reale. Lo scrive Tuttosport, secondo cui gli azzurri “hanno già bussato da papà Milos” — Milos Vlahovic, padre e uomo-mercato del centravanti serbo. Un movimento che conferma quanto andiamo raccontando da settimane, da quando il Napoli si era inserito per Vlahovic in vista del parametro zero.

La bussata c’è, ma il Napoli non è in pole

Il punto, però, è che bussare non significa essere davanti. Tuttosport è chiaro: al netto “di un amore spesso sbandierato, dato in pasto ai tifosi con troppa facilità”, le opzioni Bayern Monaco, Atletico Madrid e Chelsea “sembrano effettivamente le più golose”. Tradotto: per ingaggio e palcoscenico, i tre club esteri partono avanti. È la stessa cautela che ci aveva fatto registrare lo scetticismo di chi, come Pedullà, ricordava che Vlahovic non è un’opzione così scontata per il Napoli, anche per un rapporto con Allegri non proprio idilliaco.

La rottura con la Juve e il caso-attacco

Vlahovic ha scelto la via della rottura a inizio giugno, “convinto di avere opzioni migliori di questa Juve tra le mani”, senza nemmeno prendere altro tempo. Una frattura che avevamo visto arrivare quando lo stallo col club bianconero aveva spinto Manna a fiutare lo sgarbo. Alla Continassa se ne sono fatti una ragione, Giorgio Chiellini incluso: “A queste cifre non rimarrà in Italia”, ha ammesso, pur definendolo “una persona seria” che “fino all’ultimo ha tenuto alla Juve”, parole riportate da Tuttosport.