Lukaku: “Ho imparato a essere paziente, nessuna Nazionale mi avrebbe convocato con 64 minuti giocati”

Dopo il 5-0 del Belgio alla Tunisia: "Dovrò dimostrare in allenamento di poter giocare titolare. Sto ancora elaborando il lutto per la morte di mio padre, oggi è il suo compleanno"

Romelu Lukaku ha giocato la seconda amichevole con la Nazionale belga, contro la Tunisia. È finita 5-0. Lukaku è entrato al minuto 65. Si è battuto anche se non ha segnato come nella prima amichevole contro la Croazia.

A fine partita è stato intervistato dall’emittente Vtm, dichiarazioni riprese dal giornale on line Nieuwsblad.

“Sono soddisfatto della vittoria e penso che lo siano anche i tifosi. Abbiamo giocato bene e segnato molti gol, è un buon modo per salutare il Paese”. Venerdì il Belgio patirà per Seattle. Lunedì 15 giugno ci sarà l’esordio Mondiale contro l’Egitto. Il Belgio è inserito nel gruppo anche con Iran e Nuova Zelanda.

“Dovrò dimostrare in allenamento di poter essere titolare”

Ha parlato dell’atmosfera nel gruppo.

Lukaku: “È paragonabile a quella dei Mondiali del 2018. Anzi, forse un po’ meglio. Anche se agli Europei del 2024 c’era l’atmosfera migliore di sempre e poi le nostre prestazioni non sono state spettacolari (furono eliminati dalla Francia agli ottavi di finale, ndr). In ogni caso, siamo pronti. Ognuno conosce il proprio ruolo ed è pronto a fare la sua parte”.

Gli chiedono del suo ruolo di riserva pur essendo il capocannoniere di tutti i tempi della Nazionale belga (90 gol in 126 presenze).

Lukaku: “Ho imparato ad essere paziente (sorride). Non pensavo di poter diventare paziente ma è una qualità che arriva con gli anni e con quello che è successo nella mia vita. In questa stagione ho subito un infortunio non facile, e ho dovuto convivere con la perdita di mio padre: un lutto che sto ancora elaborando. Il fatto che io sia qui è già di per sé un miracolo, con nessun’altra nazionale sarei stato convocato dopo appena 64 minuti giocati in stagione. Ora sto cercando di prepararmi passo dopo passo e sarò pronto quando conterà davvero. Vedrò come andrà in allenamento. Non appena dimostrerò di poter partire titolare e l’allenatore sarà d’accordo, allora potremo farlo”.

Il ct del Belgio Rudi Garcia ha predicato calma con il recupero di Romelu, ha dichiarato che non bisogna accelerare i tempi.

Lukaku sulle ambizioni del Belgio.

“Dobbiamo affrontare una partita alla volta. A volte dovremo difenderci e giocare più bassi, altre volte dovremo fare la differenza in attacco. La nostra gestione della partita sarà importante. E spero che finalmente riusciremo a iniziare un torneo come questo nel migliore dei modi”.

Lukaku è tornato brevemente a parlare del suo padre Roger che oggi avrebbe compiuto gli anni.

“Ero molto emozionato in panchina, e a volte le emozioni mi hanno sopraffatto. Ma non ho pianto, quindi va bene così”.