Gilmour: “Non ho parole per descrivere questo momento, ci vediamo presto”

Il calciatore del Napoli su Istangram: "Essere così vicino a un sogno dell'infanzia, di giocare in una Coppa del Mondo, e ora mi è stato tolto con un infortunio"

La ‘maledizione’ degli infortuni che ha colpito il Napoli sta durando anche dopo la conclusione della stagione. Billy Gilmour, nel corso dell’amichevole della sua Scozia contro il Curacao, ha infatti riportato una distorsione di secondo grado al ginocchio destro che, di fatto, gli impedirà di partecipare all’imminente. Lo stesso centrocampista del Napoli, tramite un post pubblicato sul proprio profilo ufficiale di Instagram, ha commentato su questo episodio così sfortunato.

Le parole di Gilmour

“Non ho le parole per descrivere come mi sento in questo momento. Essere così vicino a un sogno dell’infanzia, di giocare in una Coppa del Mondo, e ora mi è stato tolto con un infortunio. È stato difficile capire.

Il vostro supporto e i vostri messaggi gentili negli ultimi giorni significano il mondo per me e non sono passati inosservati, quindi grazie mille. Ci vediamo presto a fare di nuovo ciò che amo, ma fino ad allora, sosteniamo la squadra e li sosteniamo. Forza Scozia!”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Billy Gilmour (@billygilmour)

Quando ritornerà Gilmour?

Come detto, Gilmour non potrà dare un mano alla sua Scozia e al suo amico/compagno di squadra McTominay nel prossimo Mondiale. Tuttavia, almeno secondo le prime indiscrezioni, l’ex Brrghton dovrebbe comunque farcela per Dimaro, che inizierà il prossimo 17 luglio.