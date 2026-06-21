Tonali, il Tottenham di De Zerbi lo vuole a tutti i costi: pronta offerta da 100 mln (Pedullà)

Nonostante la terza assenza consecutiva ai Mondiali, il mondo del calcio italiano resta comunque sotto la luce dei riflettori. Questo soprattutto grazie al calciomercato. Oltre alle varie squadre di Serie A, infatti, tanti giocatori del nostro Paese sono al centro di diverse indiscrezioni e tra questi bisogna sicuramente inserire Sandro Tonali.

Il Tottenham di De Zerbi spinge per Tonali: le ultime sulla trattativa

Come riportato sul proprio profilo ufficiale di X da Alfredo Pedullà, giornalista e tra i massimi esperti di calciomercato, il Tottenham di Roberto De Zerbi è pronto a spingere fortemente per acquisire a titolo definitivo le prestazioni del calciatore del Newcastle. Quest’ultimo, però, non cederà Tonali per non meno di 100 milioni di euro.

Il Tottenham non ha comunque paura di questa proposta da parte del club bianconero. Anzi, gli ‘Spurs’ sono pronti a presentare una nuova offerta per il centrocampista italiano. Dopo aver raggiunto la salvezza all’ultima giornata di campionato, dunque, gli ‘Spurs’ hanno tutta la voglia di regalare a Roberto De Zerbi una squadra che gli possa permettere di lottare per un posto europeo.

Tonali è diventato uno dei big della Premier League

C’è da dire che Sandro Tonali è seguito da mezza Premier League, ovviamente quella d’élitè. Nelle scorse settimane si era scritto molto degli interessi di Arsenal, Manchester City e Manchester United per il centrocampista italiano che, di fatto, insieme a Mateus Fernandes del West Ham è il profilo più ricercato dalle big del campionato più seguito al mondo.

Tonali, dopo tre anni trascorsi al Newcastle, potrebbe dunque cambiare squadra. Nelle prossime settimane vedremo se i ‘Magpies’ riusciranno o meno a dire no ad altre proposte indecenti. I dirigenti del club bianconero, infatti , avrebbero già respinto 96 milioni per dare il via libera alla cessione dell’ex Milan.