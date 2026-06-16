Tonali ha la fila in Premier League: De Zerbi lo vuole al Tottenham, anche City e Arsenal interessate

Lo riporta il Daily Mail. Lo United si è defilato per i costi troppo elevati; per il City, Tonali è l'alternativa ad Anderson del Nottingham Forest.

Su Sandro Tonali è piombato il Tottenham di De Zerbi. A riportare la notizia è il Daily Mail, che scrive di un interesse degli Spurs ma non solo. Sul centrocampista italiano del Newcastle ci sono diversi club inglesi che nella prossima stagione giocheranno la Champions League.

Tonali richiesto da quattro squadre di Premier League

Il quotidiano scrive:

Il Manchester United era stato il primo club a muoversi concretamente per l’italiano, ma ha fatto un passo indietro a causa dei costi sempre più elevati dell’operazione e dell’ingaggio del giocatore. Il 26enne è stato contattato anche da Manchester City e Arsenal, che mantengono i contatti con il suo entourage fin dallo scorso gennaio. Tonali è considerato l’alternativa di Elliot Anderson per il City.

Roberto De Zerbi spera che il Tottenham riesca a convincere sia il Newcastle sia Tonali, a prendere in considerazione un trasferimento, nonostante l’assenza di competizioni europee.