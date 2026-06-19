Se volesse andar via da Napoli, McTominay sarebbe pieno di offerte in Premier

Scrive il Guardian mentre ricorda che "il suo momento al Mondiale è arrivato. Con il Marocco tocca a lui, è lui il fuoriclasse della Scozia"

Scrive il Guardian che “una discussione che si sta svolgendo a Milano dovrebbe avere risonanza anche in Massachusetts”. Quella sulla mancata qualificazione dell’Italia al Mondiale e tutto il dibattito successivo sulla carenza di giocatori italiani in grado di incidere a sufficienza nel campionato italiano. “Il successo dei giocatori stranieri, il cui livello di talento è solo leggermente superiore alla media, sembra essere la prova del declino del calcio italiano”. E che c’azzecca il Massachusetts? Eh, l’hanno presa un po’ alla lontana ma c’entra. Dicono che tutta la nostra baruffa locale non può applicarsi a Scott McTominay.

“E’ il suo momento”

“E’ arrivato il suo momento” ai Mondiali, scrive il Guardian. Che ricorda quanto “non sia stato sufficientemente apprezzato” dal Manchester United e che “se dovesse decidere di lasciare Napoli, dove è adorato, non gli mancherebbero certo le opzioni in Premier League”. Insomma, è un pezzo per rimettere al centro dell’ottica mondiale il campione scozzese.

“Basta fare una passeggiata nei dintorni di Hampden Park – scrive il Guardian – per rendersi conto dell’importanza di McTominay come giocatore della nazionale scozzese. Kenny Dalglish e Denis Law non sono mai stati ritratti sui muri delle case a schiera vicino allo stadio nazionale”. Invece c’è McTominay, la sua rovescia alla Danimarca.

Tutte le speranze scozzesi su di lui

“La storia e la mancanza di nuovi talenti in Scozia suggeriscono che questa potrebbe essere l’occasione per McTominay, sicuramente la migliore. Forse McTominay ritiene di non avere più domande a cui rispondere. Vederlo faticare mentre la Scozia superava a fatica Haiti, in realtà, ha sollevato molti interrogativi. Per gli scozzesi, ha riportato alla mente i ricordi inquietanti del 2024 e di un Europeo in cui il fallimento della squadra fu in gran parte dovuto alle prestazioni al di sotto delle aspettative dei suoi giocatori di punta”. Insomma, è un richiamo: stanotte c’è il Marocco, e “le speranze saranno riposte soprattutto sulle spalle di McTominay”.

“La speranza nasce dalla probabilità che McTominay avrà più tempo e spazio contro il Marocco rispetto a quanto ne abbia avuto contro Haiti, che lo ha accerchiato. A onor del vero, la sua partita, piuttosto sottotono, includeva anche un palo colpito. La sua preparazione era stata inoltre condizionata da un mal di stomaco”. “McTominay, che ha segnato ben 15 gol in 71 presenze con la nazionale scozzese, dovrà essere spietato come sempre”.