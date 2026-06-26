Rizzetta risponde a De Laurentiis: “Io attore di un suo film? Solo se parla della cessione del Napoli”
Matt Rizzetta ha risposto alle parole fornite l'altro ieri dal presidente Aurelio De Laurentiis
Dopo le dichiarazioni di Aurelio De Laurentiis dell’altro ieri su Rizzetta, questo pomeriggio è arrivata la risposta del massimo dirigente del Napoi Basketball a Radio Kiss Kiss Napoli:
La risposta di Rizzetta ad Aurelio De Laurentiis
“Io attore per un film Aurelio De Laurentiis? Se lui parla di una sceneggiatura di un suo film in cui nel film si chiude un accordo per il Calcio Napoli, io ci sono! Scherzi a parte, sono onorato di aver conosciuto la famiglia De Laurentiis”.
Matt Rizzetta ha poi concluso il suo intervento sul patron del Napoli:
“Lui sa dove potrà trovarmi in caso voglia parlare in ottica futura. Lui a prescindere sarà un vincente come ha sempre dimostrato”.