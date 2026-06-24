De Laurentiis stronca Rizzetta: “Sembra un personaggio dei miei film e ho detto tutto”

Il presidente del Napoli torna da Los Angeles e si prende la scena: "L'obiettivo del Napoli? Migliorare in Europa? Il calcio in Europa è in perdita mentre lo sport in America funziona"

De Laurentiis: “Rizzetta? È molto simpatico”

De Laurentiis è appena rientrato da Los Angeles e si è preso immediatamente la scena.

Ha accennato ad Allegri ma ha detto che non se ne può parlare.

Le parole più interessanti le ha riservate a Matt Rizzetta presidente del Napoli Basket che si è accreditato di una trattativa di acquisto del Calcio Napoli per oltre due miliardi. Poi ha fatto retromarcia e ha parlato di sondaggio.

Intervistato dal giornalista Rai Ettore De Lorenzo, il presidente del Napoli ha detto:

“Rizzetta? È una persona estremamente simpatica, sembra quasi appartenere a uno dei miei film. Però è simpatico e con questo ho detto tutto”.

“Il calcio in Europa non funziona economicamente, lo sport negli Usa invece sì”

Poi, le solite cose sulla politica del calcio. Ha espresso soddisfazione per Malagò nuovo presidente della Federcalcio:

“Bisogna creare un tavolo di concertazione. Non si deve parlare solo della Nazionale. Se in tutta Europa il calcio perde dal punto di vista economica, vuol dire che qualcosa non funziona mentre lo sport in Usa è vincente e da noi no. Lì si creano stadi da sei miliardi di dollari. Io sento dire che sindaco e presidente della Regione Campania vorrebbero rifare il Maradona con 200 milioni. Ma dove andiamo?”