Il Napoli Basket scatenato: ingaggiato anche Jakimovski

Ala di 201 centimetri, di formazione italiana e nella scorsa stagione in forza all'Aquila Trento. Lo scorso anno ha già disputato l'EuroCup, realizzando anche 30 punti contro la squadra vincitrice della competizione che Napoli si appresta ad affrontare nella prossima annata.

Terzo giocatore ufficializzato negli ultimi tre giorni per la Guerri Napoli, che ha appena comunicato l’ingaggio di Andrej Jakimovski. Il cestista, classe 2001, è un’ala di 201 centimetri nata a Kriva Palanka, nella Macedonia del Nord, ma in possesso della nazionalità sportiva italiana. Con Jakimovski la Guerri ha completato il pacchetto italiani da avere obbligatoriamente a roster e potrà ora concentrarsi sui giocatori di nazionalità straniera.

Dopo aver fatto parte del settore giovanile della Reyer Venezia, compie il suo debutto senior in Italia con Torino, disputando il campionato di Serie A2 nell’annata 2019-2020. Successivamente si trasferisce negli Stati Uniti per iniziare l’esperienza in NCAA: dal 2020 al 2024 veste la maglia dei Washington State Cougars, collezionando 9.3 punti e 5.8 rimbalzi di media nella sua ultima stagione. Nel 2024-2025 si trasferisce ai Colorado Buffaloes, disputando un torneo da 9.9 punti e 4.9 rimbalzi a partita.

È un punto fermo della Macedonia del Nord

Nell’ultima stagione, la 2025-2026, fa ritorno nel campionato italiano legandosi alla Dolomiti Energia Trentino, squadra con cui esordisce sia in LBA che in Eurocup. Nella massima serie nazionale Jakimovski registra medie di 9.3 punti e 4.6 rimbalzi, aiutando Trento a conquistare un posto nei playoff. Offre inoltre un eccellente rendimento in Eurocup, dove firma 10.8 punti e 6.1 rimbalzi a gara, con una prestazione di vertice da 30 punti nella vittoria ottenuta sul parquet del Bourg en Bresse, formazione che si sarebbe poi aggiudicata la competizione.

Il neo-giocatore azzurro è un punto fermo anche della propria selezione nazionale. Dopo aver completato tutta la trafila con le rappresentative giovanili della Macedonia del Nord, ha fatto il suo esordio con la nazionale maggiore, prendendo parte alle partite di qualificazione per i Campionati Europei e per i Mondiali.