Rizzetta chiude il caso Napoli: “è stato un sondaggio”. Parola ben diversa da trattativa

Nanni Moretti e “le parole sono importanti”

“Le parole sono importanti” gridava Nanni Moratti sui gradoni della piscina alla giornalista (Mariella Valentini) che la intervistava. È una scena di “Palombella rossa”. Sono sempre i giornalisti a recitare i ruoli degli ignoranti, delle capre. Chissà come mai. Ed è il motivo per cui siamo rimasti particolarmente colpiti dalle parole che l’altro giorno il signor Rizzetta – presidente e proprietario del Napoli Basket – ha rilasciato al quotidiano Il Mattino. Per settimane a Napoli si è parlato della trattativa un gruppo di americani con De Laurentiis. Trattativa definita addirittura in stato avanzato (prima della retromarcia). Poi, sempre abbiamo letto, all’improvviso de Laurentiis si sarebbe tirato indietro nonostante la cifra messa sul piatto fosse di 2.2 miliardi di euro. A fare da ambasciatore di questo gruppo di investitori era proprio Matt Rizzetta. Trattativa talmente importante che ne hanno scritto Athletic e Bloomberg non pizze e fichi.

Rizzetta e il numero di telefono lasciato a De Laurentiis

Però poi leggiamo dal Mattino le parole di Rizzetta:

“È stato un sondaggio, ci siamo conosciuti, parlati”. Poi aggiunge: “Non posso dare precisi numeri sull’offerta fatta con il sostegno di nostri fondi”.

E infine: “Abbiamo parlato di una eventuale cessione ma in questo momento non è fattibile. Se il presidente vuol considerare una cessione nei prossimi anni, sa che noi ci siamo. La porta è aperta, lui ha il mio numero”.

Che pure è una chiosa originale. Non si è mai visto una vendita col venditore che chiama il potenziale acquirente. Ma soprattutto ci sembra cambiata la versione. Non stiamo qui a tediarvi con le definizioni di trattativa e sondaggio. Potete fare da soli.

Possiamo solo augurarci che il Napoli Basket abbia intrapreso un cammino virtuoso, che possa tornare a regalare soddisfazioni ai suoi tifosi che da troppo tempo vivono ai margini della pallacanestro che conta. Napoli vivacchia nel quarto, quinto cerchio, quello degli irrilevanti. Speriamo che l’andamento possa cambiare.