Real Madrid su Calafiori, primo contatto esplorativo: operazione spinta da Mourinho

Dopo essere stato rieletto alla presidenza del Real Madrid, Florentino Perez ha tutta l’intenzione di regalare diversi top player a José Mourinho. Sulla lista del massimo dirigente dei ‘Blancos’, dopo Konaté e Dumfries , c’è ora il nome di Riccardo Calafiori.

Il Real Madrid vuole anche Calafiori: trattativa caldeggiata da Mourinho

La redazione di Sky Sport Italia ha confermato la notizia lanciata dal quotidiano sportivo spagnolo AS. Il Real Madrid, dunque, avrebbe chiesto informazioni per il difensore centrale dell’Arsenal. Ricordiamo che l’agente di Calafiori, già risultato decisivo nel passaggio del suo assistito dal Bologna ai ‘Gunners’.

Questo primo contatto del Real Madrid per Calafiori si può sicuramente ritenere esplorativo, fatto proprio per capire se ci sono o meno le possibilità di prendere il ‘freschissimo’ campione d’Inghilterra e vice campione d’Europa. Il fautore numero uno di questo possibile trasferimento è proprio José Mourinho, che ha già avuto il calciatore italiano sotto la sua gestione ai tempi della Roma. Anche se Calafiori fu uno degli epurati dal tecnico portoghese dopo il ko per 6-1 dei giallorossi in trasferta contro il Bodo in Europa League.