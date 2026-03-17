“Avete ancora 10 minuti per poter vincere, vai”, la risposta di Manganiello a Dumfries che non è piaciuta ai tifosi

Open Var è stato analizzato il gol dell’Atalanta contro l’ Duranteè stato analizzato il gol dell’contro l’ Inter nella sfida di San Siro. Tante le polemiche per la scelta di Manganiello nel concedere la rete a Krstovic dopo una presunta spinta di Sulemana a Dumfries.

Manganiello a Dumfries Manganiello ha deciso che il gol del montenegrino era regolare, scatenando l’ira di Chivu e dei nerazzurri. Dopo che Dumfries aveva chiesto spiegazioni al direttore di gara, la risposta è stata : “Avete ancora 10 minuti per poter vincere, vai”. Frase che ha fatto infuriare alcuni tifosi sul web, che l’hanno ritenuta inopportuna e troppo ambigua.

Dino Tommasi, dirigente arbitrale Can ha parlato a ‘Open Var’ su Dazn dell’ultimo turno di campionato di Serie A, con particolare attenzione agli episodi di Inter-Atalanta 1-1, gara della 29^ giornata giocata sabato pomeriggio.

Il gol di Krstovic e il contatto Sulemana-Dumfries

Dopo una lunga revisione del Var, la rete è stata convalidata come regolare, poiché la spinta non è stata ritenuta sufficiente per decretare fallo. Inizialmente, invece, era stato valutato un tocco sul piede dell’olandese. Tommasi ha spiegato:

“Non c’è spinta, c’è una mano appena appoggiata che non fa pressione. Anche quel contatto basso viene valutato, ma guardando tutte le telecamere il fallo non c’è. Decisione corretta sul campo e analizzata bene al Var, tutto regolare.”

Il rigore richiesto per il contatto fra Scalvini e Frattesi

Pochi minuti dopo si è verificato l’episodio discusso del presunto calcio di rigore per l’Inter, con Frattesi che anticipa Scalvini e subisce poi un contatto. Dalla sala Var hanno commentato: “Il contatto c’è ma è leggerissimo”, mentre l’arbitro Manganiello ha risposto: “Sì lo tocca appena”.

Tommasi ha aggiunto:

“Manganiello in campo dice lo tocca appena, la sala Var avalla la sua scelta. In realtà Frattesi anticipa Scalvini e resta nella possibilità di giocare il pallone, subisce un calcio e questo è calcio rigore. Poteva essere visto in campo, la sala Var sarebbe dovuta intervenire con on field review.”