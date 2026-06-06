Rangnick al Milan? Decide lui. L’Austria lo vorrebbe ancora ct fino agli Europei

Il Milan è nel caos. E questo ormai è acclarati. I rossoneri sono oltre la crisi di identità. Cardinale, dopo il fallimento della stagione, ha mandato via Allegri (prossimo sposo del Napoli non appena si sarà liberato dal club meneghino) Furlani, Moncada e Tare. Il tutto con la supervisione di Ibrahimovic. Cardinale ora spera di portare Ralf Rangnick (ct dell’Austria) come nuovo direttore tecnico. Ma l’Austria fa muro.

Le parole del presidente della Federcalcio austriaca sul futuro di Rangnick

Josef Proll, presidente della Federcalcio austriaca, ha rilasciato queste dichiarazioni nell’intervallo della gara di qualificazione al prossimo Mondiale femminile dell’Austria contro la Slovenia:

“Abbiamo parlato a lungo e vogliamo trattenerlo fino agli Europei. Lui conosce le nostre risorse. Ora spetta a lui prendere una decisione”.

Queste dichiarazioni di Proll potrebbero mettere un freno alla trattativa tra Rangnick e il Milan. Il dirigente ha di fatto passato la palla al ct. Sul fronte allenatore, invece, il favorito per guidare la squadra rossonera è Oliver Glasner, il quale è una creatura di Rangnick.