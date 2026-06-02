Politano avrà un ruolo più marginale con Allegri (Gazzetta)

Come sarà il Napoli di Massimiliano Allegri? È la domanda più gettonata. Ovviamente sempre che Allegri si liberi dal Milan. Bisogna sempre specificarlo visto quel che sta accadendo tra il club rossonero e l’allenatore livornese.

Politano, l’età avanza e con Conte l’usura è aumentata parecchio

La Gazzetta con Vincenzo D’Angelo fa un’ampia radiografia della rosa e specifica il ruolo che i calciatori potrebbero avere con l’allenatore ex Juve ed ex Milan. Alcune situazioni sono note, come ad esempio quella del portiere. Allegri preferisce Meret a Milinkovic Savic. Ha grande stima del friulano E preferisce i portieri che parano ai portieri che sanno fare altro.

Ci sarà di restituire Buongiorno ai livelli visti il primo anno nonostante i continui infortuni.

La Gazzetta si sofferma soprattutto su Politano che dovrebbe scendere nelle gerarchie.

Questo scrive il quotidiano:

“Politano, invece, avrà un ruolo più marginale: l’età avanza, con Conte l’usura è aumentata parecchio. Ma può garantire soluzioni e numeri di qualità, anche entrando dalla panchina”.

Il Napoli dovrà riflettere su De Bruyne, il futuro di Vergara

Sempre che, aggiungiamo noi, non decida di andar via. Il 3 agosto compirà 33 anni e in passato ha già rifiutato un’offerta dall’Arabia Saudita. potrebbe essere il momento per una nuova esperienza nel caso non dovesse accettare un’esperienza diciamo part-time con gli azzurri. Anche se, come al solito, sarà poi il campo a essere sovrano. Le gerarchie le stabilisce sempre il terreno di gioco.

La Gazzetta cita anche Vergara. Lo definisce pronto a esplodere. E aggiunge.:

“Allegri con i giovani ci sa fare, troverà la zolla giusta per far decollare anche l’ultimo talento uscito dal vivaio azzurro”.

De Bruyne è considerato un punto fisso ma il Napoli e Allegri dovranno riflettere bene visto l’ingaggio e vista la deludente prima stagione in azzurro del belga che l’altro giorno ha attaccato Antonio Conte.