“De Bruyne è stato più un tappo per il Napoli”: Ordine a tutto campo su Allegri e Rabiot

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio è intervenuto Franco Ordine:

De Bruyne o Stellini: da che parte sta? “I calciatori parlano solo quando si allontanano. Quando è tornato dall’infortunio è stato più un tappo per il Napoli. Poi è sempre colpa di qualcuno, e lo trovo inaccettabile”.

Il peggio deve ancora arrivare al Milan? “Sto aspettando la linea amministrativa di comando, che deve passare per il capo scouting, direzione tecnica, direzione sportiva, siamo in clamoroso ritardo. L’allenatore del Milan dal punto di vista della guida del club sarà di cultura angolosassone. Italiano mai preso in considerazione”.

Allegri quando si libera? “Bisogna attendere la fine del braccio di ferro con il club. La comunicazione è stata brutale con quel comunicato stampa. Poi quattro giorni dopo c’è stata la Pec. Ai legali di Allegri questa distanza di giorni darebbe l’assist per portare avanti una causa. Ma conviene a tutti trovare l’accordo”.

De Laurentiis e Allegri: scelta fatta molto prima

Sorpreso che De Laurentiis punti su Allegri? “Non sono sorpreso, vuole sfidare l’impopolarità. Da quello che capisco, la scelta non è sulla base del campionato appena finito, ma fatta sulla base dei colloqui ripetuti in questi mesi. Non ha deciso dopo Milan-Cagliari, ma molto tempo prima. Rabiot viene considerato uomo di fiducia di Allegri, se parli di Napoli devi tenere conto dell’attuale situazione del club. Se resta o non resta Anguissa, sarà determinante per l’arrivo di Rabiot”