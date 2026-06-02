Napoli, prosegue l’operazione futuro: piace il classe ’08 Andrea Natali

Milton Pereyra, Barido, Rao: tutti giovani aggregati alla Primavera che un giorno potrebbero — auspicabilmente — fare la fortuna del Napoli. Meriti di Giovanni Manna, che fin dai tempi della Juventus aveva dimostrato un grande fiuto per la meglio gioventù.

Ora, secondo quanto riportato da Pedullà, gli azzurri sarebbero su un prospetto difensivo molto interessante.

Napoli su Natali: i dettagli

Riporta Pedullà:

“Il Napoli è piombato su Mario Gila, come raccontato in esclusiva, ma vuole fare un investimento per il futuro. E sta lavorando in modo concreto per Andrea Natali, classe 2008 di proprietà del Bayer Leverkusen che a fine mese sarà impegnato nella fase finale degli Europei Under 19. Il figlio d’arte, qualità notevoli, ha aperto al trasferimento e stanno andando avanti i contatti con il suo attuale club. Un prospetto molto interessante, il Napoli lavora per il presente e per il futuro.”

Classe 2008, figlio di Cesare Natali, ex difensore di Atalanta, Udinese, Torino e Bologna, attualmente in prestito con le giovanili dell’AZ Alkmaar. Secondo Transfermarkt il suo cartellino si aggira intorno ai 400 mila euro.

Parliamo di un profilo che si è fatto le ossa nelle giovanili del Barcellona, imparando sia la marcatura a uomo sia l’impostazione dal basso. Ha vinto da protagonista l’Europeo Under 17 con la maglia della Nazionale italiana.

Insomma, un colpo per il futuro.

Il punto su Gila

E se Natali è il futuro, il presenta porta il nome di Mario Gila della Lazio. Spiega Romano:

““Il Napoli di Massimiliano Allegri e Giovanni Manna sta prendendo forma. Gila è uno dei migliori difensori del nostro campionato, ha un solo altro di contratto con la Lazio che, però, vorrebbe comunque trattenerlo, nonostante il rischio di perderlo la prossima stagione. Questa non sarebbe la prima volta che Lotito terrebbe un giocatore in scadenza. Il Napoli lo voleva già prima dell’addio di Conte e lo stesso calciatore gradirebbe di giocare la Champions League con la maglia azzurra. Gila piace ad Allegri che lo voleva al Milan (anche se non si è mai avvicinato in modo reale). Il Napoli, invece, ha tutta l’intenzione di prendere lo spagnolo”.