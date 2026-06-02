Allegri al Napoli, ci siamo: prevista per domani la risoluzione col Milan

Di Marzio: "Una volta chiusa la parentesi rossonera, la strada verso Napoli sarà completamente spianata. Domani dovrebbe andare in scena un primissimo incontro tra l'allenatore e Manna"

Ora ci siamo: domani Max Allegri firmerà la risoluzione col Milan. Poi, libero, potrà accasarsi definitivamente agli azzurri. Il punto di Di Marzio.

Allegri, prevista per domani la risoluzione col Milan

Riporta Di Marzio:

Il matrimonio tra Massimiliano Allegri e il Napoli è ormai a un passo dalla definitiva fumata bianca. Dopo i contatti intensificati negli ultimi giorni, le prossime ore si preannunciano decisive per l’approdo dell’allenatore livornese in azzurro per raccogliere le redini della squadra. L’ultimo vero passaggio prima del via libera ufficiale è legato all’attuale vincolo dell’allenatore. Allegri e il Milan stanno infatti limando i dettagli per definire la risoluzione del contratto. L’intesa tra le parti è ormai in dirittura d’arrivo e la fumata bianca per la risoluzione è attesa già entro la giornata di domani.

L’incontro con Manna

Conclude Di Marzio:

Una volta chiusa la parentesi rossonera, la strada verso Napoli sarà completamente spianata. Ad attendere Allegri c’è già un accordo per un contratto biennale fortemente voluto dal presidente De Laurentiis, che ha individuato nell’esperienza dell’allenatore il profilo ideale per il rilancio del progetto azzurro. I tempi sono stringenti e la macchina organizzativa azzurra si è già messa in moto: sempre per la giornata di domani, infatti, dovrebbe andare in scena un primissimo incontro tra l’allenatore e il direttore sportivo Giovanni Manna.