Napoli su Rios per sostituire Anguissa ma il Benfica chiede 35 milioni (troppi)

Il CorSport scrive che la cifra è ritenuta eccessiva dagli azzurri e dunque i dialoghi andranno avanti. Il colombiano è considerato l'erede di Anguissa, il cui futuro è ancora un rebus.

Richard Rios è nel mirino del Napoli già da diverse settimane. Gli azzurri, infatti, come riportato dal Corriere dello Sport, lo considerano l’erede di Anguissa. La valutazione da parte del Benfica è di 35 milioni.

I 35 milioni richiesti per Rios sono ritenuti troppi dal Napoli

Attualmente Rios sta disputando i Mondiali con la Colombia. Scrive Fabio Tarantino sul quotidiano:

Un calciatore nel mirino da tempo e ritenuto profilo ideale per sostituire, nel caso, Anguissa, il cui futuro è in bilico. Anni 26, è il prototipo di centrocampista che sa fare tutto. Nella sua prima esperienza in Portogallo, ha segnato 8 reti. Il Benfica non lo ritiene incedibile, ma lo valuta tanto, almeno 35 milioni, una cifra ritenuta eccessiva dal Napoli ma giustificata dal fatto che per i portoghesi servirà un altro investimento per sostituirlo. Il dialogo andrà avanti.

Cosa ne sarà di Anguissa?

Per il Corriere dello Sport, il futuro di Anguissa resta un rebus ma si deciderà a breve. Ha un contratto in scadenza nel 2027 e le trattative per il rinnovo si erano interrotte.

In queste settimane ci sarà un ulteriore confronto per capire se riprendere i dialoghi per il rinnovo di contratto, o se sarà il momento di separarsi dal camerunense per non perderlo a zero l’anno prossimo.