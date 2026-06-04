Rios torna di moda a Napoli, ha una clausola (impagabile) da 100 milioni

Il CorSport scrive che gli azzurri non hanno mollato il centrocampista del Benfica, anche se chiederebbero uno sconto sulla clausola. Farà il Mondiale con la Colombia. Quest'anno 8 gol e 6 assist.

Il Napoli non molla Richard Rios del Benfica

Il Napoli si ricorda bene di Richard Rios, dopo la sconfitta in Champions 2-0 contro il Benfica; il centrocampista colombiano segnò un gol e fornì un assist quella sera. Il Corriere dello Sport scrive che gli azzurri lo hanno inserito nella lista dei possibili acquisti del calciomercato estivo, specialmente se dovesse andar via Anguissa.

Scrive Fabio Mandarini:

Nell’elenco delle ipotesi al vaglio compare un altro giocatore reduce da una vittoria in coppa contro gli azzurri, Richard Rios. Centrocampista colombiano del Benfica, 26 anni compiuti martedì. Il ds Manna lo ha inserito nella galleria degli uomini da tenere seriamente d’occhio nel gioco dei ruoli, delle partenze e degli arrivi: in questo momento a centrocampo la storia non è chiarissima, nel senso che bisogna innanzitutto capire cosa sarà del futuro di Anguissa e poi della tentazione Rabiot, una sorta di totem degli ultimi anni di Allegri.

Il colombiano ha una clausola da 100 milioni

Rios fu acquistato dal Benfica per 30 milioni più bonus la scorsa estate, dopo aver impressionato al Mondiale per club con il Palmeiras. Nella sua prima stagione in Europa ha disputato 45 partite, con 8 gol e 6 assist; giocherà con la Colombia il Mondiale, che prenderà il via questo giovedì 11 giugno.

Il club portoghese gli ha inserito nel contratto una clausola rescissoria da 100 milioni. Vedremo se il Napoli deciderà di affondare (chiedendo uno sconto sulla clausola), o si fionderà su Adrien Rabiot, il preferito del neo-tecnico Allegri.