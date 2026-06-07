Napoli su Fini del Genoa, possibile lo scambio con Obaretin

Nella trattativa verrebbe inserito anche il Primavera azzurro Garofalo. Obaretin e Fini, scrive Repubblica, hanno entrambi Raiola come procuratore; tuttavia, finché non verrà annunciato Allegri, lo scambio è in stand-by.

Il Napoli potrebbe nei prossimi giorni imbastire uno scambio con il Genoa, in cui sarebbero coinvolti Nosa Obaretin e Chrstian Garofalo nelle file azzurre, e Seydou Fini in quelle rossoblù. Gli ultimi aggiornamenti arrivano dall’edizione genovese di Repubblica, in cui viene specificato che Obaretin e Fini hanno lo stesso procuratore, ovvero Raiola.

Scambio Obaretin-Fini, i due condividono lo stesso procuratore: Raiola

Il quotidiano scrive:

Per quanto riguarda quanto trapela da Napoli con il possibile scambio Fini-Obaretin, che vedrebbe anche il giovane Garofalo approdare al Genoa, va ricordato che i due giocatori sono entrambi assistiti dallo stesso procuratore, Raiola, e visto che Fini non sembra trovare spazio nel tipo di gioco di De Rossi e che il Genoa di un centrale mancino difensivo ha comunque bisogno come vice Vasquez, l’idea non è folle. Va tenuto conto che il Napoli non ha ancora un tecnico, almeno ufficialmente. Bisognerà dunque attendere.

Chi è l’esterno del Genoa che piace al Napoli

Fini è un classe 2006, che proprio pochi giorni fa ha esordito in Nazionale maggiore nell’amichevole contro il Lussemburgo. Cresciuto nel vivaio del Genoa, ha fatto il suo debutto tra i professionisti nel 2023. In seguito a due prestiti allo Standard Liège, in Belgio, e in Olanda all’Excelsior, è tornato in Italia la scorsa estate.

A gennaio l’ala è stata ceduta nuovamente in prestito, per sei mesi, al Frosinone, contribuendo alla risalita in Serie A del club. In otto presenze in B ha segnato un gol e fornito due assist. Il suo valore su Transfertmarket è di 2 milioni e mezzo. Il Napoli ora attende di conoscere la decisione di Allegri prima di poter affondare il colpo di prospettiva.