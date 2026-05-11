La denuncia di Raiola a Fabrizio Corona: “Il giocatore che va avanti è quello che paga la mazzetta al direttore”
Anticipazione della puntata di stasera di Falsissimo. Raiola: "noi procuratori oggi per accaparrarci un giocatore interessante paghiamo la famiglia sotto forma di società d'immagine"
Torna Fabrizio Corona col suo Falsissimo in onda stasera su YouTube alle ore. Corona denuncia la Calciopoli 2.0.
La presenta come “un’inchiesta clamorosa con prove e documenti della Figc, che racconta il marcio del mondo del calcio degli ultimi anni, governato dai procuratori che pagano i direttori sportivi alle spalle dei presidenti. I giocatori che vanno avanti sono quelli che si fanno comprare e che appartengono ai procuratori che comandano. Un giro di soldi immenso e illegale che non permette a giovani calciatori di talento di avere il giusto spazio”.
Corona annuncia per il 18 maggio gli scoop sul Napoli e su Yamal
E poi annuncia: Il cugino del più grande procuratore italiano ha deciso di autodenunciarsi e di fare i nomi e cognomi per raccontarci delle operazioni illegali fatte negli ultimi tre anni.
Stasera ore 21:00
FALSISSIMO EP 24 – CALCIOPOLI 2.0
Un’inchiesta clamorosa con prove e documenti della FIGC, che racconta il marcio del mondo del calcio degli ultimi anni, governato dai procuratori che pagano i direttori sportivi alle spalle dei presidenti. I giocatori che… pic.twitter.com/MZISTVMQrY
— Fabrizio Corona (@FMaria_Corona) May 11, 2026
Infine uno speciale sull’inchiesta delle escort, i calciatori coinvolti, con video e foto esclusive e una gola profonda che racconta quali calciatori erano dentro a questo sistema.
E poi annuncia che lo scoop sul Calcio Napoli e lo scoop mondiale su Lamine Yamal in onda Lunedì 18 Maggio.
Il procuratore è Enzo Raiola cugino del compianto Mino.
“I direttori sportivi prendono i soldi dai procuratori sportivi”.
Nell’anteprima del programma, Fabrizio Corona dice: “In questo enorme vuoto si sono infilati loro, i padroni del calcio italiano: i procuratori, quelli che comandano tutto. Mentre stavo lavorando a tutto questo, ricevo una telefonata”.
E parla Enzo Raiola:
“Volevo tra virgolette autodenunciarmi. Oggi il giocatore che va avanti è quello che paga la mazzetta al direttore e questo è tutto il sistema che funziona oggi in Italia. In Italia il 70-80% mangiano tutti. Mangiano tutti i direttori sportivi dai procuratori”.
Interviene Corona che riassume: “I direttori sportivi prendono i soldi dai procuratori sportivi”. E poi brandisce e sbatte un ciclostile. “Documenti ufficiali della Figc. Poi fa nomi di direttori sportivi e procuratori nell’antipiega della puntata che andrà in onda stasera alle 21 su YouTube.
Riprende Enzo Raiola: “noi procuratori oggi per accaparrarci un giocatore interessante paghiamo la famiglia sotto forma di società d’immagine”.