Il Napoli prepara la rivoluzione dei portieri: via sia Meret che Milinkovic Savic

Ne scrive Repubblica. I nomi sono Vicario e il ceco Kovar. Vicario sarebbe un gran bel colpo, pare che non sia nelle grazie di De Zerbi

La quadriglia dei portieri del Napoli

A Napoli sta per partire il gran ballo dei portieri. La nuova squadra – che dovrebbe essere guidata da Massimiliano Allegri – sta preparando la rivoluzione tra i pali. Gli azzurri dovrebbero salutare sia Milinkovic Savic portiere molto scenico ma di modesta sostanza (potrebbe finire in Arabia Saudita come il fratello), sia Alex Meret decisamente superiore al serbo ma che comunque richiede particolari garanzie (vuole essere titolare) e che comunque non è mai stato completamente accettato dall’ambiente.

Ne scrive Repubblica Napoli con Marco Azzi:

“È probabile infatti che vadano via entrambi i portieri della scorsa stagione, visto che Alex Meret vorrebbe per rimanere la certezza di una maglia da titolare e Milinkovic-Savic ha avuto un rendimento al di sotto delle aspettative nel suo primo anno azzurro”.

Vicario è un portiere solido, ha fatto molto bene al Tottenham

La coppia di portieri che Giovanni Manna potrebbe portare all’ombra del Vesuvio sarebbe quella composta da Matej Kovar titolare della Repubblica

Ceca che sta giocando i Mondiali e soprattutto Guglielmo Vicario che è stato grande protagonista al Tottenham ma che adesso sembra non essere nelle grazie di De Zerbi che – come tutti gli allenatori contemporanei – ha strane idee su quelli che una volta venivano definiti estremi difensori. Vicario è un gran bel portiere. Sarebbe un colpo niente male.

Allegri, come tutti gli allenatori, vuole sentirsi coperto in porta. E Vicario-Kovar sarebbe un’accoppiata di tutto rispetto.