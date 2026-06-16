Il Napoli prepara la rivoluzione dei portieri: via sia Meret che Milinkovic Savic

Ne scrive Repubblica. I nomi sono Vicario e il ceco Kovar. Vicario sarebbe un gran bel colpo, pare che non sia nelle grazie di De Zerbi

Il Napoli prepara la rivoluzione dei portieri: via sia Meret che Milinkovic Savic

Db Bilbao 21/05/2025 - finale Europa League / Tottemham-Manchester United / foto Daniele Buffa/Image Sport nella foto: Guglielmo Vicario

La quadriglia dei portieri del Napoli

A Napoli sta per partire il gran ballo dei portieri. La nuova squadra – che dovrebbe essere guidata da Massimiliano Allegri – sta preparando la rivoluzione tra i pali. Gli azzurri dovrebbero salutare sia Milinkovic Savic portiere molto scenico ma di modesta sostanza (potrebbe finire in Arabia Saudita come il fratello), sia Alex Meret decisamente superiore al serbo ma che comunque richiede particolari garanzie (vuole essere titolare) e che comunque non è mai stato completamente accettato dall’ambiente.

Meret, portiere del napoli

Dc Napoli 27/04/2025 – campionato di calcio serie A / Napoli-Torino / foto Domenico Cippitelli/Image Sport
nella foto: Alex Meret

Ne scrive Repubblica Napoli con Marco Azzi:

“È probabile infatti che vadano via entrambi i portieri della scorsa stagione, visto che Alex Meret vorrebbe per rimanere la certezza di una maglia da titolare e Milinkovic-Savic ha avuto un rendimento al di sotto delle aspettative nel suo primo anno azzurro”.

Vicario è un portiere solido, ha fatto molto bene al Tottenham

La coppia di portieri che Giovanni Manna potrebbe portare all’ombra del Vesuvio sarebbe quella composta da Matej Kovar titolare della Repubblica
Ceca che sta giocando i Mondiali e soprattutto Guglielmo Vicario che è stato grande protagonista al Tottenham ma che adesso sembra non essere nelle grazie di De Zerbi che – come tutti gli allenatori contemporanei – ha strane idee su quelli che una volta venivano definiti estremi difensori. Vicario è un gran bel portiere. Sarebbe un colpo niente male.

Napoli rigori parati La difesa del Napoli

Ni Napoli 01/11/2025 – campionato di calcio serie A / Napoli-Como / foto Nicola Ianuale/Image Sport
nella foto: Vanja Milinkovic Savic

Allegri, come tutti gli allenatori, vuole sentirsi coperto in porta. E Vicario-Kovar sarebbe un’accoppiata di tutto rispetto.