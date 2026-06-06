Napoli e Milan si sfidano per Summervile esterno d’attacco del West Ham: affare da 40 milioni

Riportato da Teamtalk.com. È stato convocato dall'Olanda per i Mondiali. In Premier quest'anno ha segnato cinque gol e servito quattro assist

In attesa che Massimiliano Allegri si liberi dal Milan, il Napoli si sta ovviamente muovendo in sede di calciomercato. Il ds Giovanni Manna sta monitorando diversi nomi per rinforzare il gruppo azzurro. Tra i nomi accostati nelle ultime ore al club partenopei bisogna registrare il nome di Crysencio Summerville, attaccante esterno del West Ham. Classe 2001, ha una sola presenza in Nazionale ma è quella di tre giorni fa perché Summerville è stato convocato per i Mondiali. Con il West Hamm in Premier ha fatto segnare trentuno presenze, cinque gol, quattro assist

Duello col Milan per Summervile del West Ham

Come riportato dalla redazione di ‘teamtalk.com’, il Napoli si starebbe muovendo in maniera forte sul calciatore. Basti pensare che alcuni osservatori si sono molto focalizzati sulle prestazioni di Summerville. Quest’ultimo piacerebbe molto ai dirigenti partenopei proprio per la sua duttilità di giocare sia a destra che a sinistra.

Tuttavia, oltre a quello del Napoli, su Summerville (che parteciperà al prossimo Mondiale insieme a Lang) bisogna registrare l’importante interesse del Milan. Il club rossonero, tra l’altro, sarebbe anche disposto a soddisfare la richiesta del West Ham per cedere il proprio calciatore a titolo definitivo: 35 milioni di sterline (ovvero poco di più di 40 milioni di euro).

Dove giocherebbe Summerville nel Napoli

Nonostante la retrocessione del West Ham in Championship (la Serie B inglese), Summerville ha attirato a sé l’attenzione di squadre importanti come Milan e Napoli. Il club partenopeo, dunque, starebbe cercando un altro attaccante esterno da schierare sulla corsia destra.

Visto il riscatto di Alisson Santos (ufficialità arrivata nella giornata di ieri) ed il ritorno di Lang (che sarà valutato da Allegri), quindi, Summerville potrebbe essere sfruttato sulla corsia destra, considerando che adesso ci sarebbe solo Politano. Sempre considerando Vergara come mezzala nel 4-3-3 e non come esterno offensivo.