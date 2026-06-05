Il Napoli fa il Napoli e riscatta Alisson Santos: operazione da 20 milioni totali

In Serie A spacca le difese (fin qui lo ha fatto). Quattro reti e ottime prestazioni. Dribbling, velocità e fiuto del gol: il brasiliano sarà un perno del nuovo Napoli

Era piuttosto scontato, ma leggerlo nero su bianco fa comunque stare tranquilli. Il Napoli riscatterà ufficialmente Alisson Santos che diventerà a tutti gli effetti un nuovo calciatore azzurro.

Napoli, ufficiale il riscatto di Alisson

Il comunicato ufficiale:

La SSC Napoli comunica di aver esercitato il diritto di opzione, per l’acquisizione a titolo definitivo, alle prestazioni sportive del calciatore Alisson de Almeida Santos dallo Sporting Clube de Portugal.

Il 10 febbraio il suo esordio in maglia azzurra, in occasione del match di Coppa Italia contro il Como, in cui ha realizzato uno dei calci di rigore. Cinque giorni più tardi è andato a segno nella partita del Maradona al cospetto della Roma, fissando il punteggio sul 2-2. Ha disputato quindici partite, siglando quattro reti e mettendosi in mostra con una serie di prestazioni di livello elevatissimo.

Congratulazioni, Alisson!

Un’operazione da vecchio Napoli

A di là delle facili ironie sul “tirare fuori le aragoste dal gabinetto”, il Napoli ha dimostrato ancora una volta di saper fare scouting. Alisson, proveniente dallo Sporting, è costato in totale 20 milioni di euro (3,5 di prestito oneroso e 16,5 di riscatto), ma oggi Transfermarkt lo valuta già circa 28. Un autentico spaccapartite, con i suoi dribbling fulminanti e i 4 gol segnati in 15 partite.

Dal suo esordio è stato tra i migliori per dribbling riusciti, avendone messi a segno ben 30. Un autentico gioiello, profili su cui la società deve tornare a farsi valere sia per necessità oggettive e strutturali legate ai meccanismi del player trading, sia perché ormai la fantasia è un diktat per le squadre di alto livello.