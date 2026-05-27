Il Napoli ha “scoperto” Vergara in tempo, le liste per Serie A e coppe europee preoccupano i club italiani

Le squadre di Serie A dovranno completare per la prossima stagione le liste per il campionato, ma anche per le coppe europee. E c’è una crisi di calciatori italiani presenti nelle varie rose; il 31,5% dei calciatori Azzurri hanno disputato almeno uno spezzone di partita in campo. Il caso Como è eclatante, considerando che ha in rosa solamente due italiani (il terzo portiere e Goldaniga), non titolari. Il Napoli ha invece recentemente scoperto Antonio Vergara, che ha sempre militato nelle giovanili azzurre, ma era stato mandato in prestito nelle precedenti stagioni.

Le liste della Serie A e il problema degli italiani

Come sopperire, dunque, a una mancanza di italiani? La Gazzetta dello Sport scrive:

Prendiamo il caso di Andrea Pinamonti del Sassuolo, protagonista di un ottimo campionato. Il suo nome è stato accostato al Napoli, a caccia di un’alternativa ad Hojlund. Ma per l’attaccante potrebbero esserci altre soluzioni di livello: basta solo aspettare. E sempre a Castel Volturno sarà interessante capire chi si aggiudicherà le prestazioni di Lorenzo Lucca, reduce da mesi travagliati. Lui cerca il riscatto e tanti segnali fanno capire che in Serie A molti sono pronti ad accoglierlo. Anche per avere un italiano in più.

La fortuna del Napoli è stata “scoprire” Vergara

Per l’infortunio di David Neres, il tecnico Antonio Conte, ormai ex Napoli, ha puntato su Antonio Vergara (prima che si facesse male anche lui):

Per fortuna, poi, succede che nel Napoli brilli la stella di Vergara, grazie ad alcuni concomitanti infortuni. Tuttavia, sono rari i casi programmati a medio termine. Sotto questo profilo l’Atalanta va presa ad esempio. Nell’ultima stagione è salito a ribalta Bernasconi (senza contare il già citato Palestra, valorizzatosi a Cagliari).