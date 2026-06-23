Mondiali, Ronaldo risponde a Messi con una girata d’autore (e poi fa doppietta)

Segna la rete dell’1-0 all’Uzbekistan di Cannavaro. E poi anche quella del 3-0. È il primo a segnare in sei Mondiali consecutivi

Questo Mondiale, almeno per il momento, è sicuramente il Mondiale delle stelle: da Lionel Messi, passando per Haaland, a Mbappé. A questo elenco mancava Cristiano Ronaldo, che ha appena risposto alle tantissime critiche subite dopo la gara inaugurale contro la Repubblica del Congo.

Ronaldo segna contro l’Uzbekistan

Il Portogallo sta infatti giocando in questi minuti contro l’Uzbekistan di Fabio Cannavaro ed è passato subito in vantaggio con una girata di Cristiano Ronaldo sul primo palo. Il Portogallo sta vincendo 3-0 con doppietta di Ronaldo.

Con il primo gol, dunque, CR7 è il primo calciatore della storia del calcio a segnare in sei edizioni consecutive di un Mondiale. Cristiano Ronaldo ha voluto festeggiare questo record prima con il resto della squadra e poi con la sua consueta esultanza.

Ronaldo ha poi anche segnato il gol del 3-0 con un bellissimo diagonale di destro. Mentre prima ha fatto battere un calcio di punizione a Nuno Mendes per il gol del momentaneo 2-0. Ricordiamo che l’ex Juve è il giocatore più anziano ad aver segnato una doppietta al Mondiale.