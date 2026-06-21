Mondiali, Ostigard assiste al parto della sua compagna dal ritiro della Norvegia tramite una videochiamata

Il Mondiale sta dando i primi verdetti, vedi l’eliminazione di una squadra importante come la Turchia di Vincenzo Montella, ma si sa che intorno alla competizione più importante ci sono sempre storie extracampo che fanno rapidamente il giro del mondo. Una di queste riguarda un calciatore che ha vinto lo scudetto con il Napoli di Luciano Spalletti, ovvero Leo Ostigard.

Mondiali, Ostigard ha assistito al parto della sua compagna dal ritiro della Norvegia

L’attuale difensore del Genoa, marcatore nel 4-1 della Norvegia contro l’Iraq, ha infatti assistito al parto della sua compagna Aurora Eidmann tramite una videochiamata sull’app FaceTime. Leo Ostigard non ha voluto lasciare il ritiro della Nazionale norvegese per stare vicino alla sua metà in questo momento così imortante, ma dietro a questa decisione c’era propio un patto tra i due.

Ostigard e la sua compagna, ovviamente, sapevano che il parto sarebbe avvenuto durante il Mondiale ed insieme hanno deciso che, sempre se non ci fossero state complicazioni, il calciatore sarebbe rimasto in ritiro. Giocare la Coppa del Mondo con la sua Nazionale, di fatto, era un’occasione imperdibile per Ostigard.

La Norvegia è tra le protagoniste di questo Mondiale, e non solo dal punto di vista sportivo

Ma questo bellissimo evento per l’ex giocatore del Napoli ha portato chiaramente della gioia in tutto il ritiro della Norvegia. Lo stesso Haaland è andato nella stanza di Ostigard per festeggiare con lui la nascita di Atlas.

La Norvegia, dunque, arriva alla gara contro il Senegal sicuramente con una gioia in più. Questa selezione, che ci ha obbligato a partecipare ai play-off (poi persi contro la Bosnia), continua ad essere sotto la luce dei riflettori, e non solo dal punto di vista sportivo: vedi le immagini che mostrano i tifosi norvegesi fare la coreografica ‘Viking Row’, ovvero simulando la remata vichinga.