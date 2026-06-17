Spalletti e quella passione per gli ex Napoli: ora vuole Elmas alla Juve

Va da sé che è ancora tutto in fase embrionale: il macedone non è stato riscattato dal Napoli a causa di una cifra, circa 17 milioni, ritenuta troppo elevata. Ma perché Spalletti apprezza il suo profilo? Beh, in realtà è facilmente intuibile: il connubio fra pulizia tecnica e duttilità tattica farebbe gola a tutti.

Quest’anno, nel Napoli falcidiato dagli infortuni, è stato praticamente un “highlander”, ricoprendo tutti i ruoli dal centrocampo in su senza fare una piega. A questo si aggiunge comunque un certo feeling con il gol: pensate che nel 2022-23, con 6 gol, è stato il terzo marcatore azzurro alle spalle di Osimhen e Kvaratskhelia. Inoltre, ha appunto una cifra tecnica tutt’altro che da buttare. Vedremo cosa succederà.