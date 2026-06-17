Spalletti e quella passione per gli ex Napoli: ora vuole Elmas alla Juve
Di Marzio: "C'è gradimento dell'allenatore della Juventus per il macedone, con cui ha condiviso l'anno dello Scudetto in azzurro. Non è da escludere che si possa pensare a lui per rinforzare la rosa bianconera"
Kim, Lobotka e ora pure Elmas: c’è un filo rosso, nemmeno troppo sottile, nei nomi che Luciano Spalletti vorrebbe per la sua Juventus. Sono i protagonisti, nel caso del coreano e dello slovacco, e il co-protagonista nel caso di Eljif, dello storico Scudetto del Napoli, conquistato proprio con Spalletti in panchina.
Cosa ha in mente il tecnico di Certaldo? Ricreare quelle condizioni? Alquanto complesso. Comunque, l’apprezzamento per il macedone c’è, come riporta Di Marzio.
Juve, interesse per Elmas: i dettagli
Spiega Di Marzio:
“Dopo averlo già allenato al Napoli, a Luciano Spalletti piace Eljif Elmas. C’è un non trascurabile gradimento dell’allenatore della Juventus per il macedone, con cui ha condiviso l’anno dello Scudetto in azzurro. Non è da escludere che si possa pensare a lui per rinforzare la rosa della Juve. Classe ’99, è in prestito con diritto di riscatto al Napoli dal Lipsia. Di ruolo centrocampista, è in grado di giocare sia da interno che da esterno e anche alle spalle delle punte.”