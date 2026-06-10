Mondiali, la Casa Bianca: “L’arbitro somalo Artan aveva legami con sospetti terroristi”

Avrebbe dovuto arbitrare ai Mondiali, non potrà farlo

Il caso dell’arbitro somalo Artan cui non è stato consentito l’ingresso negli Stati Uniti per partecipare al Mondiale di calcio. The Athletic sta seguendo la vicenda e ha interpellato la Casa Bianca.

Scrive Athletic che

l’amministrazione Trump ha affermato che all’arbitro Fifa Omar Abdulkadir Artan è stato negato l’ingresso negli Stati Uniti a causa di “legami con presunti membri di organizzazioni terroristiche”.

L’arbitro era uno dei 52 ufficiali di gara selezionati dalla Fifa per arbitrare ai Mondiali. Lui ha dichiarato di aver i documenti in regola e di essere stato interrogato per oltre undici ore dai funzionari della dogana all’aeroporto di Miami prima di essere trattenuto in una cella di detenzione e poi rispedito a Istanbul da dove era partito.

“Nessuna minaccia entrerà nel nostro Paese”

Athletic riporta il commento di un alto funzionario dell’amministrazione Trump: “A seguito di ulteriori controlli da parte del Cbp, sono state scoperte informazioni compromettenti, tra cui l’associazione con presunti membri di organizzazioni terroristiche, che rendono il viaggiatore non idoneo all’ingresso negli Stati Uniti ai sensi dell’Immigration and Nationality Act (Ina).”

Il Cbp è la U.S. Customs and Border Protection (CBP) ossia l’agenzia federale statunitense responsabile del controllo doganale , della sicurezza delle frontiere e dell’immigrazione.

Ha proseguito il funzionario:

“Al viaggiatore è stato negato l’ingresso e gli sono stati consegnati moduli per l’immigrazione che indicano la sezione di legge utilizzata per completare un’espulsione accelerata ai sensi dell’articolo 8235 dell’INA. L’amministrazione del presidente Trump non permetterà a nessuna minaccia alla sicurezza di entrare nel nostro Paese, punto e basta.”

Artan accolto come un eroe al rientro in Somalia

Nessuna precisazione su quali sarebbero queste organizzazioni terroristiche. E nessun commento dalla Fifa.

Athletic ricorda che l’amministrazione Trump si è mostrata estremamente ostile nei confronti dei somali negli Stati Uniti, soprattutto in relazione a uno scandalo di frode in Minnesota. A dicembre, ha affermato che i somali avevano trasformato il Minnesota in un “inferno”.

“I somali dovrebbero andarsene”, dichiarò. “Hanno distrutto il nostro Paese. E non fanno altro che lamentarsi, lamentarsi, lamentarsi”.

Athletic scrive che al suo ritorno in Somalia, Artan è stato accolto come un eroe.