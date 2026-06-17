Francia-Senegal, il commento razzista di un telecronista argentino: “I due paesi africani sono sullo 0-0”

Com’è che si dice: “ci son è cascati di nuovo”. Ecco, è la frase corretta relativa a diversi atteggiamenti messi in campo negli ultimi tempi da personalità che ruotano intorno alla nazionale albiceleste. Ieri la Francia, trascinata da Mbappé (che evidentemente non ha peggiorato la sua Nazionale), ha battuto il Senegal per 3-1 e un commentatore argentino di DirectTV Sport si è reso protagonista di alcune affermazioni piuttosto razziste. Ne parla Le Parisien. Francia-Senegal, il commento di un telecronista argentino

“Al momento dell’intervallo, il commentatore ha riassunto la situazione dicendo che “per il momento i due paesi africani sono sull’1-1”, mentre il punteggio era ancora 0-0.

🚨🇦🇷🇫🇷🇸🇳 | BASADO: El relator argentino de DirecTV Sports se refirió a Senegal como “Senegral” y a Francia como país africano. pic.twitter.com/mMFi0CfAvk — La Derecha Diario (@laderechadiario) June 17, 2026

Allora è un vizio

Le Parisien ricorda poi i vecchi episodi a cui sono stati associati anche tesserati della Nazionale argentina tre volte campione del mondo.

“Nel 2024, anche un coro razzista era stato intonato da giocatori della nazionale argentina e filmato da Enzo Fernández dopo la loro vittoria in Copa America, rivolto ai giocatori della nazionale francese. “Giocano per la Francia ma vengono dall’Angola, correranno bene. La loro madre è nigeriana, il padre è cambogiano ma sul passaporto: francese», avevano cantato alcuni giocatori dell’Albiceleste.”

Infine, nel 2025, Kun Agüero rise a una battuta che associava il Senegal alla seconda squadra della Francia. Insomma, qualcuno dovrebbe ricordare agli argentini (non tutti) che il 1945 è passato da un pezzo.