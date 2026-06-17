Francia-Senegal, il commento razzista di un telecronista argentino: “I due paesi africani sono sullo 0-0”
Le Parisien ricorda anche un coro razzista che fu intonato da giocatori della nazionale argentina: "Giocano per la Francia ma vengono dall’Angola"
🚨🇦🇷🇫🇷🇸🇳 | BASADO: El relator argentino de DirecTV Sports se refirió a Senegal como “Senegral” y a Francia como país africano. pic.twitter.com/mMFi0CfAvk
— La Derecha Diario (@laderechadiario) June 17, 2026
Allora è un vizio
Le Parisien ricorda poi i vecchi episodi a cui sono stati associati anche tesserati della Nazionale argentina tre volte campione del mondo.
“Nel 2024, anche un coro razzista era stato intonato da giocatori della nazionale argentina e filmato da Enzo Fernández dopo la loro vittoria in Copa America, rivolto ai giocatori della nazionale francese. “Giocano per la Francia ma vengono dall’Angola, correranno bene. La loro madre è nigeriana, il padre è cambogiano ma sul passaporto: francese», avevano cantato alcuni giocatori dell’Albiceleste.”
Infine, nel 2025, Kun Agüero rise a una battuta che associava il Senegal alla seconda squadra della Francia. Insomma, qualcuno dovrebbe ricordare agli argentini (non tutti) che il 1945 è passato da un pezzo.